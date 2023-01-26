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Столешница из кварцевого агломерата

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Бизнес — 26 Января 2023, 09:32

При оборудовании кухни также устанавливается и столешница. И её можно назвать одной из ключевых вещей, которые стоит выбрать, когда вы обустраиваете кухню, ведь именно на ней вы будете нарезать продукты, готовить. Искусственно созданный агломерат считается самым лучшим вариантом для столешницы, потому что имеет превосходные эксплуатационные характеристики. Такой столешнице не страшны порезы острым ножом, потому как отделочный кварц превосходит натуральный материал и по твёрдости и по прочности.

Особенностью, которая и делает столешницу такой прочной, является непористость поверхности и отсутствие трещин, благодаря чему кухонная столешница не впитывает в себя жидкости и грязь, что её выгодно отличает от естественной кварцевой структуры. Также кварцевый камень является экологичным, потому что не выделяет радиацию, а за счёт просто нулевой пористости исключается появление плесени. Именно поэтому, исходя из всего вышеперечисленного, многие выбирают эксклюзивные столешницы из кварцевого агломерата для кухни, вместо обычных.

Где же можно приобрести такие удобные столешницы? На сайте «Wizard Quartz» - https://wizardquartz.ru/productions/stoleshnitsy-iz-aglomerata/.

На сайте цена формирует за метр погонный от 15 тысяч рублей. Время изготовления занимает от 10 и до 12 часов. Все расчёты будут записаны в договоре, благодаря чему вы можете в любой момент их просмотреть. Монтаж же за метр погонный будет вам стоить от 1500 рублей и до 3 тысяч.

Стоимости столешниц из кварцевого агломера, несомненно, может оказаться выше, чем из других любых материалов. Но в тоже время это вызвано тем, что изделие имеет неоспоримые как технологические, так и визуальные преимущества перед своими конкурентами. Первое связано с тем, что долговечный композитный материал из кварца. Из которого и состоит столешница, не имеет ограничений ни по текстуре, ни по цвету и при всём при этом обладает более лучшими характеристиками, чем натуральный камень, благодаря чему можно создавать гораздо больше высокопрочных поверхностей.

Обратившись в компанию «Wizard Quartz» вы получаете такие гарантии, как:

• Использование сертифицированных материалов высшей категории;

• Заключение договора, в котором обговорены все нюансы по заказу, а также гарантии;

• Изготовление кухонной поверхности на собственном производстве компании и без посредников;

• Возможность предварительно увидеть и оценить продукцию в шоуруме, который находится в Москве;

• Скидки в зависимости от объёма до 50%!



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