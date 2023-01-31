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Как подготовить букет к свадьбе?

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Бизнес — 31 Января 2023, 16:23

Как подготовить букет к свадьбе?


Свадебная суета-это миллион мелочей, внимание к которым зависит от общего впечатления от всего торжества. Цветы-особая тема в торжественной подготовке, ведь их выцветший вид может испортить весь образ девушки. Беспокойство о том, как сохранить свадебный букет, чтобы погода и время церемонии не отражали этого, является одной из основных задач, которую необходимо выяснить в первую очередь. А обеспечить свежие цветы в нужное вам время помогут Цветы тут

Как предотвратить появление свадебного букета?

Флористы дают несколько советов, как сохранить букет невесты свежим, что поможет сохранить цветы в идеальном состоянии через несколько дней после церемонии.

Пять советов, как сохранить растения свежими

Избегайте сквозняков в теплое время года: перепады температур вредны для растений, независимо от того, были ли они срезаны за несколько часов до мероприятия или ночью.

Если праздник приходится на зиму, постепенно готовьте цветы к морозам. Это нужно сделать в несколько этапов. Сначала перенесите букет из теплого помещения в прохладное, затем в прихожую и только потом вынесите на улицу. Таким образом, растения могут адаптироваться к низким температурам.

Обрежьте стебель-обновленный срез улучшит доступ воды к почкам через каналы внутри стеблей. Специалисты рекомендуют проводить эту манипуляцию под водой или опуская кончик в воду. Это предотвращает попадание воздуха в полость каналов, что препятствует движению питательных веществ.

Не допускайте попадания воды в сердцевину побегов - можно опрыскивать листья, но не листья.

Не пропустите эксперименты с аспирином, сахаром и алкоголем - использование в качестве средства "народной ботаники" настолько опасно, что можно вообще остаться без букета. Существуют специальные препараты со сбалансированным составом, которые можно приобрести в цветочном магазине.


Следуя этим правилам, вам не нужно беспокоиться о том, как сохранить букет невесты после свадьбы, потому что он может прожить еще 5-7 дней в своем естественном виде, только если он будет оставаться без воды в течение 3-4 часов.

Уход за свежесрезанными цветами разных видов

Растения, используемые в свадебном букете, бывают двух видов - жесткие и мягкие. Каждый из них имеет свои особенности. Цветы первого типа (розы, хризантемы) накапливают запасы жидкости и не остаются без воды в течение определенного периода. Нежные растения семена быстро засыхают без влаги, и это не дает покоя девушкам, ведь именно так гортензию сохранить в букете невесты.

Флористы изобрели специальную упаковочную машину из полиэтилена для гортензий и других мягких растений с влагой внутри. Он продлевает жизнь эффектному и эффектному цветку на хрупкой ножке, идеально подходит для свадебных церемоний.

Свадебный букет на долгую память

Сохранить свежие цветы на праздник-это одно, а потом другое. На вопрос, Как сохранить свадебный букет после свадьбы, есть как минимум три ответа:

Повесьте бутоны в сухом и хорошо проветриваемом месте. Гербаризация букета занимает от 2 до 4 недель, в зависимости от погоды и вида цветов.

Растения со слабыми листьями опрыскивают шпилькой и ждут от 30 минут до 1 часа, чтобы они улучшили свое положение на клумбе. Затем их подвешивают так же, как и в первом способе.

Гербаризация песком-очень сложная задача, и результат превзошел все ожидания. Для этого подготовьте чистый и полностью сухой песок, а также горшок высотой чуть больше букета. Содержимое помещают в емкость вертикально и постепенно засыпают песком. Расположение листьев и лепестков регулируется, когда цветы находятся в состоянии покоя. Через несколько месяцев песок также аккуратно насыпают. Растения кажутся живыми.


Букет в руках невесты-это не просто аксессуар, это растения, впитавшие радостную энергию происходящего. Свежие бутоны собраны и передают счастье невесты всем участникам, а сохраненные помогают восстановить настроение девушки. Позаботьтесь о свадебных цветах!



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