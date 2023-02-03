Все всегда говорят, что на своём здоровье нельзя экономить и в итоге это оказывается правдой. Для того, чтобы прожить долгую жизнь без лишних болей в шее, позвоночнике, пояснице и других частях тела, лучше всего заранее этим озаботиться. А чтобы сохранить здоровье, будет мало заниматься спортом и правильным питанием. Для этого вам также потребуется озаботиться хорошим местом для сна.

Уже не раз проводились исследования, согласно которым ортопедические кровати – самые лучшие для позвоночника человека. Именно благодаря им можно избавиться от болей в будущем в костях, позвоночнике, шее или пояснице, что в свою очередь лишь положительно скажется на вас в будущем. И если понятно, что для вашего же здоровья лучше всего приобрести такую кровать, то встаёт вопрос, где? Не в каждом городе они продаются, а в некоторых городах цены настолько высокие, что кажутся неподъёмными. Выход, естественно, есть – вы можете купить ортопедический матрас с доставкой. Но в какой же интернет-магазин обратиться? В интернет-пространстве их так много, из-за чего может быть сложно выбрать тот, где были бы не только качественные матрасы, но и приемлемая цена. Одним из таких интернет-магазинов является «Mr.Mattress» - https://mrmattress.ru/.

При выборе матраса также важно будет обратить внимание на материал, из которого он состоит: наполнитель обязан быть плотным, упругим, способным создавать ровное жёсткое основание для поддержания позвоночных отделов и спины в расправленном положении. И главное то, что все эти свойства должны проявляться даже в том случае, если вы – любитель спать на боку.

В тоже время, ортопедический матрас – это не простой товар. Он должен иметь соответствующее обоснование, то есть сертификат или заключение по результатам экспертизы.

Honnemed – это бренд магазина «Mr.Mattress», который имеет такой сертификат. Эта линейка была вначале протестирована, а потом и одобрена Российской Академией Наук, а после года испытаний ещё и рекомендована Росздравнадзором. Именно поэтому считается, что матрасы этой линейки – лучшие медицинские изделия.

Состав ортопедических моделей матрасов говорит об их предназначении для профилактики позвоночных заболеваний, болей в спине. Именно поэтому важно при покупке такого матраса учитывать ваши личные анатомические особенности, вес, рост, а также все рекомендации врача. Купить такие матрасы можно не только по медицинским показаниям, но также и в качестве профилактики позвоночных заболеваний.