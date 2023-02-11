Дизайн полиграфии и рекламных макетов

При продвижении собственного бренда, компании или заведения, в итоге вы приходите к одному не раз оправдавшему себя методу – рекламе. От неё зависит, сколько новых клиентов или же посетителей к вам придут на этой недели, и сколько из них превратятся в постоянных. Именно поэтому реклама считается такой важной даже при создании собственной компании и именно поэтому с ней лучше не шутить. Лучшим вашим решением будет предоставить всю работу при разработке профессионалам своего дела. Но встаёт вопрос – а где же найти этих профессионалов? Если вы находитесь в городе Санкт-Петербург, то вы смело можете обратиться в компанию «Копицентр». Именно там вам могут помочь с яркой и красочной рекламой, которая привлечёт взгляд потенциальных клиентов, с оригинальным дизайном и версткой, подготовкой макетов к печати и не только. А для того, чтобы воспользоваться их услугами, вам надо лишь обратиться в их многопрофильные центры, которые расположились вблизи станции питерского метро.

Менеджеры компании – опытные сотрудники своего дела. Они могут создать всё, связанное с полиграфическим рекламным дизайном: от создания каких-либо сложных оригинал-макетов и вплоть до разработки визитки или буклета, ведь они также важны для продвижения своего дела, брендбука и фирменного стиля. Создавая яркую и в то же время конкурентоспособную продукцию, сотрудники «Копицентра» используют в своей работе только проверенные материалы с современным оборудованием, чтобы итоговый продукт был на высшем уровне!

На сегодняшний день дизайн полиграфии и рекламы стал использовать новые средства выражения, которые сочетаются со сложившимися полиграфическими традициями прошлого. И из-за этого вполне очевидно, что мастера компании «Копицентр» всё время отслеживают новые тенденции в мире рекламы и при этом учитывают психологию потребителей.

В сети компании под названием «QQ копицентр» каждый этап работ осуществляется с нуля – начиная от разработки оригинал-макета любого полиграфического продукта и до итогового самого продукта:

• Флаеры;

• Листовки;

• Календари;

• Прайсы;

• Журналы и брошюры;

• Плакаты;

• Буклеты, каталоги и т.д.

После этого идёт выполнение печати подходящим способом и поспечатная отделка. Благодаря тому, что при заказе вы указываете адрес доставки в Санкт-Петербурге, служба доставки компании привезёт по указанному адрес тираж вашего заказа.