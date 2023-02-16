Полный обзор криптобиржи Zineera («Зинейра»)

Чем радует и огорчает криптобиржа Zineera — отзывы клиентов

Официальный сайт «Зинейра» предлагает торговать финансовыми инструментами в современной платформе. Может ли площадка дать качественное обслуживание и заслуживает ли она доверие?

Обзор Zineera. Регистрация и регулирование

Биржа криптовалют зарегистрирована в Австралии. Об этом говорит ее официальный сайт. Информацию можно подтвердить в реестре юридических лиц Австралии. Он говорит: компания «Зинейра» на самом деле существует.

Австралийская юрисдикция впечатляет строгостью. Там к брокерам и биржам предъявляют те же требования, что в Евросоюзе. Бизнес должен быть прозрачным, а права клиентов максимально защищены.

На посредников с регистрацией в Австралии действует ряд ограничений:

Защита от отрицательного баланса. Трейдерский депозит не может опуститься ниже нуля.

Лимитированное кредитное плечо. Леверидж не может превышать 1:30.

Никакого консалтинга от дилеров. Право давать торговые советы имеют только брокеры. Дилерам это запрещено из-за конфликта интересов.

Строгая регулярная отчетность. Бизнес должен четко объяснить, как получает прибыль, и доказать — не ворует у клиентов.

Сегрегированное хранение средств трейдеров. Клиентский капитал хранится отдельно от денег компании.

Криптобиржа «Зинейра» соответствует всем перечисленным требованиям. Это подтверждается наличием лицензии австралийского финансового регулятора ASIC. Строгий надзорный орган наказывает за любые нарушения. Он может заставить заплатить огромный штраф или отобрать разрешение на брокерское обслуживание.

Из-за строгости финрегулирования мошенники обходят стороной австралийскую юрисдикцию. Все, кто пытаются там раздевать, очень быстро попадают в черный список. Их блокируют, штрафуют.

Обзор «Зинейра». Сколько лет работает биржа криптовалют?

Криптовалютная площадка прошла регистрацию и была лицензирована в 2017 году. Об этом говорит ее официальный сайт. Там же ссылка на финансового регулятора ASIC, где можно подтвердить эту информацию.

Биржа криптовалют Zineera работает больше 5 лет в юрисдикции со строгим регулированием. За это время к ней не было ни одной претензии со стороны ASIC. Вот лучшее доказательство того, что она честная, не нарушает местное законодательство. Ей можно доверять.

На каких клиентов ориентируется zineera.com

Изначально криптобиржа работала с трейдерами из Австралии. Позже вышла на рынок Евросоюза. В последние годы начала осваивать юрисдикцию РФ. Так как в Австралии требования к брокерам гораздо выше, чем в России, площадка полностью соответствует закону.

У «Зинейра» нет минимального депо. Поэтому счет можно открыть с любым капиталом. Биржа хорошо подходит начинающим трейдерам, у которых мало денег, опыта. Даже с сотней баксов можно начать торговать.

Есть скидки за объем торговли. Их получают маркетмейкеры и тейкеры на криптовалютном рынке, которые открывают много крупных сделок или очень активно трейдят.

Дисконт может доходить до 100 %, опуская комиссию до 0 %. Поэтому площадка привлекает крупных трейдеров, а те в свою очередь добавляют глубину ликвидности.

Можно сказать, что биржа Zineera — универсальная платформа. Здесь зарабатывают трейдеры с любым опытом и капиталом.

Торговый терминал

Отзывы говорят, что платформа «Зинейра» сочетает:

интуитивно понятный интерфейс,

высокую гибкость.

Терминал можно использовать сразу после запуска и подключения счета. С базовым функционалом (выбор инструмента, открытие позиции, стоп-лоссы и тейк-профиты) очень просто разобраться.

Есть торговля в один клик. Плюс большой пул дополнительных опций:

Индикаторы. Встроенные и созданные пользователем.

Алгоритмы. Базовые и написанные трейдером.

Отложенныеордера. Sell stop, buy stop, trailing stop, другие.

Можно группировать активы, создавать паттерны для анализа. Высокая вариативность настроек делает платформу мощным инструментом для управления рисками и автоматизации трейдинга. Опытные трейдеры о ней отзываются о ней так же хорошо, как новички.

Обзор рынков Zineera

Площадка представляет собой:

биржу криптовалют,

брокера деривативов.

Она открывает двери на два рынка — спотовый и срочный. На первом трейдят без кредитного плеча. В пуле инструментов исключительно криптовалюты. На втором можно работать с производными от классических биржевых активов (акций, индексов, сырья, энергоносителей, металлов). Еще с парами валют и криптовалют.

Спотовый рынок — особенности и возможности

Zineera разрешает заводить крипту на счет и выводить. Ее можно:

Продавать и покупать за фиат, криптовалюту.

Хранить. То есть использовать биржу «Зинейра» как депозитарий.

Площадка очень хорошо защитила холодные кошельки. Там криптовалюта в безопасности. Ее можно быстро продать, чтобы зафиксить профит или снизить лосс. Это лучше, чем держать монеты на внешнем холодном кошельке.

Спотовый рынок биржи Zineera можно использовать в качестве обменника. Здесь проще всего срочно купить или продать монеты.

Спреды низкие за счет глубокой ликвидности, скидок для маркетмейкеров. Комиссии на одном из лучших уровней среди криптобирж. Честные отзывы о «Зинейра» говорят: торговать здесь выгодно.

Скорость исполнения высокая. Все благодаря множеству активных трейдеров.

Срочный рынок

На срочном рынке Zineera предлагает торговать деривативами. Открытые сделки нужно закрывать. Выводить инструменты запрещается. Поэтому единственный вариант — спекулятивный трейдинг.

Биржа «Зинейра» выводит сделки на нескольких поставщиков ликвидности. Поэтому ее клиенты получают лучшие цены (спреды минимальные). Кредитное плечо у валютных пар — до 1:30. У остальных инструментов ниже.

Свопы есть, но низкие. У пар валют могут быть положительными. Минимальный объем сделки — 0,01 лота. Это делает порог вхождения в торговлю низким для начинающих трейдеров со скромным капиталом.

Пополнение счета у Zineera

Внести деньги на депо можно:

с банковского счета;

с карты;

с кошелька ЭПС;

с криптовалютного кошелька.

Поддерживаются локальные и глобальные банковские переводы: SEPA, SWIFT, ACH, EFT. Пополняться можно в долларах (в том числе в канадских), евро.

Другие валюты тоже принимаются. Но проходят через конвертацию. За это придется заплатить комиссию. Поэтому выгоднее доллары и евро.

Отзывы о «Зинейра» говорят: можно пополнить счет в криптовалюте. Поддерживаются все популярные монеты. Если нужно, площадка подключает дополнительные способы.

Сроки пополнения депо зависят от выбранного способа. Комиссий биржи нет. Но их может брать платежная система. Если сложно выбрать лучший вариант, можно обратиться к менеджеру Zineera.

Вывод подразумевает те же способы, что работают при пополнении. Можно подключить дополнительные. Есть возможность отправить капитал на банковский счет третьего лица. Чтобы воспользоваться этой услугой, придется пройти доппроверку.

В отзывах о «Зинейра» говорят: можно настроить автоматический вывод денег. В этом случае со счета будет списываться указанная сумма. График можно корректировать. Большое преимущество такого способа — автоматическое рассмотрение заявки. Не нужно тратить час на одобрение.

Комиссий за вывод нет. Сроки зависят от выбранного способа. Дольше всего деньги идут на карту. Процесс может занять 10 дней. Самый быстрый вывод с Zineera — на ЭПС. Нужно подождать всего несколько минут.