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Пошив толстовок на молнии

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Бизнес — 20 Февраля 2023, 16:03

Если вы давно хотели купить толстовку, но никак не могли найти ту, что пришлась бы вам по душе или же если вы решили установить общую униформу у сотрудников своей компании в виде толстовок на молнии, то у вас есть вариант заказать их пошив. Существуют разные компании в Интернете, которые оказывают подобную услугу, и «AdWear» является одной из них.

Пошив толстовок от ADWEAR станет отличным вариантом для униформы специально для ваших сотрудников. Компания изготавливает эксклюзивные модели толстовок на молнии, используя при этом профессиональное швейное оборудование. На сайте компании вы найдёте большой выбор тканей отличного качества и фурнитуру премиального качества. А если ваша компания находится в Москве или в пределах МКАД, то доставка для вас будет бесплатной, а в последнем случае при условии, что ваш заказ выйдет свыше 100 000 рублей.

На сайте вы можете выбрать тип ткани, из которой будут выполнены толстовки:

• Футер 2-х нитка без начёса. Характеристики этого материала просто отличные – он тёплый, мягкий и приятный к коже.

• Футер 3-х нитка без начёса. У этого материала есть свои особенности: чрезвычайная нежность и мягкость, которые позволяют создавать идеальную одежду.

• Футер 3- нитка с начёсом. У этого материала имеется внутренний слой – начёс (то есть вычесанный ворс). Этот материал используют для пошива тёплой одежды.

Вы можете заказать не просто однотонные толстовки, но ещё и с принтом. И если вы решитесь на последнее, то вам надо будет выбрать способ нанесения рисунка на одежду:

• Вышивка. Это будет машинная вышивка на хорошем японском оборудовании.

• Печать. При выборе красок вам будет предоставлен широкий их спектр.

• Сублимация. Отличается чёткостью изображения и большой палитрой оттенков.

Выбор толстовок в качестве униформы обусловлен тем, что они удобные, тёплые, красивые и стильные, а также уже долгое время находятся в тренде. Они считаются универсальным решением, которое возможно исполнить в разных стилях и конфигурациях.

Компания «AdWear» может предложить вам большой выбор фасонов и цветов у толстовок. Вы можете заказать пошив толстовки с молнией или без, с использованием разных тенденций и стилей. Когда же толстовки изготавливаются, то используются только качественные материалы и фурнитура только от проверенных производителей.



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