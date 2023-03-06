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Самые провальные стартапы в истории

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Бизнес — 6 Марта 2023, 17:35

НАИБОЛЕЕ НЕУДАЧНЫЕ СТАРТАПЫ В ИСТОРИИ

В мире стартапов существует множество историй о том, как небольшие проекты выросли в крупные корпорации, преодолевая множество трудностей и препятствий. Но рядом с этими историями есть и те, которые закончились крахом. В этой статье мы рассмотрим наиболее неудачные стартапы в истории.

Pets.com

Компания Pets.com была основана в 1998 году и занималась онлайн-продажами товаров для домашних животных. Быстрый рост компании привлек внимание инвесторов, и Pets.com смогла привлечь более $80 млн. инвестиций. Однако, в 2000 году компания обанкротилась, потеряв все инвестиции и не оставив ничего кроме непогашенных долгов.

Webvan

Webvan была основана в 1999 году и занималась доставкой продуктов питания. Компания быстро расширялась и привлекла более $1 млрд. инвестиций. Однако, высокие затраты на логистику и инфраструктуру привели к тому, что компания не смогла заработать прибыль. В 2001 году Webvan объявила о банкротстве.

Theranos

Theranos была основана в 2003 году и занималась разработкой технологии для анализа крови. Компания смогла привлечь более $700 млн. инвестиций, и ее оценка достигла $9 млрд. Однако, в 2015 году выяснилось, что технология компании не работает должным образом, и Theranos столкнулась с множеством юридических проблем. В 2018 году компания объявила о банкротстве.

Quibi

Quibi была основана в 2018 году и занималась производством короткометражных видео для мобильных устройств. Компания смогла привлечь более $1,7 млрд. инвестиций, но ее продукт не нашел широкой аудитории. В 2020 году Quibi объявила о прекращении своей деятельности, не достигнув целевых показателей

Juicero

Juicero была основана в 2013 году и занималась производством соковыжималок, которые использовали специальные пакеты с фруктами и овощами. Компания смогла привлечь более $120 млн. инвестиций, но ее продукт столкнулся с критикой из-за высокой цены и низкой эффективности. В 2017 году Juicero объявила о закрытии.

Zune

Zune была основана в 2006 году и занималась производством портативных мультимедийных проигрывателей. Компания была создана для конкуренции с iPod от Apple, но ее продукт не получил широкого распространения. В 2011 году Microsoft объявила о прекращении производства Zune.

Kozmo.com

Kozmo.com была основана в 1998 году и занималась доставкой фильмов и еды на дом. Компания привлекла более $250 млн. инвестиций, но ее бизнес-модель оказалась неэффективной. В 2001 году Kozmo.com объявила о банкротстве.

В заключение, эти примеры показывают, что даже при наличии больших инвестиций и хорошей бизнес-идее, не каждый стартап сможет добиться успеха. Важно учитывать все риски и трудности, связанные с запуском и развитием стартапа. История также учит тому, что инвесторы должны тщательно изучать бизнес-планы и стратегии компаний, в которые они вкладывают свои деньги.



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