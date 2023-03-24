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Платная наркологическая клиника в Москве

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Бизнес — 24 Марта 2023, 16:49

Как работает платная наркологическая клиника?

Во время запоя или похмелья люди редко вызывают наркологическую скорую помощь. И, зря, ведь они не менее опасны, чем другие проблемы со здоровьем. По статистике, в подобных состояниях риск инсульта и инфаркта очень высока, как и смертность. К слову, платная наркологическая клиника в Москве Med24.Online обходится недорого. Поэтому не стоит пренебрегать ее помощью и лучше вызвать специалиста.

Важно ли вызывать наркологическую помощь?

Да, поскольку даже небольшая интоксикация алкоголем способна вызвать тяжелые последствия. Не всегда есть возможность отвезти пациента в больницу. Но сегодня наркологическая клиника может приехать самостоятельно, на вызов. При этом качество и уровень медицинской помощи ничуть не ниже. Почему важно вызывать?


  • Быстрее удается вывести из организма этанол, продукты его распада и свести на нет симптомы алкогольного отравления.

  • Нормализуется состояние организма. Приходят в тонус сосуды, работа сердца, снижается нагрузка на печень и другие органы.

  • Стабилизируется психологическое состояние. Вызванный нарколог в Москве поможет прийти к адекватности.

  • Снижаются риски летального исхода, серьезных приступов. Особенно после длительного запоя или при интоксикации.

В наши дни вызвать нарколога на дом можно в любое время суток. Бригада из врачей формируется в течение получаса и выезжает на адрес. Принцип действия, как и скорой неотложной помощи. При этом, помощь прибывает анонимно, что позволяет сохранить приватность и репутацию пациента от слухов среди соседей, коллег по работе и пр.

Какую помощь оказывают на дому?

Неправда, что спектр возможностей в лечении в домашних условиях уже. Пациенту предлагается капельница от алкоголя на дому, как и в клинике. Ее состав подбирается индивидуально, в зависимости от случая, с которым столкнулся врач. Дозировка вводимых препаратов и их состав зависит от многих факторов. Самые популярные:


  • глюкозно-солевые растворы для быстрой детоксикации;

  • полиионные растворы помогают защитить сосуды и сердце;

  • витаминные комплексы укрепляют и тонизируют организм;

  • "сухие" капельницы стабилизируют психологическое состояние.

Важно понимать, что вывод из запоя или детоксикация организма — сложные процессы. Самолечением заниматься ни в коем случае нельзя. Правильнее всего вызвать нарколога. Он осмотрит пациента, измерит необходимые показатели и сделает назначение. Подобный подход дает гарантированный результат, сохраняет здоровье, жизнь.



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