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Нейроморфные вычисления - что это и как связаны с ИИ?

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Бизнес — 20 Апреля 2023, 11:41

Нейроморфные вычисления - что это и как связаны с ИИ?

За последние двенадцать месяцев появился автоматизированный велосипед, способный объезжать препятствия, следить за людьми и распознавать голосовые команды. Несмотря на ограниченное применение на практике, нейроморфные вычисления, лежащие в основе этого автономного велосипеда, являются действительно интересной и перспективной технологией.

Глубокое обучение существенно продвинулось благодаря нейроморфным вычислениям, которые имитируют структуру и работу биологических нейронных сетей. Потенциал этой технологии заключается именно в ее сходстве с органическими нейронными сетями.

Думай как человек, вычисляй как машина

По мере развития технологии от самых ранних стадий до нынешнего состояния, главной целью стало создание настоящего искусственного интеллекта, способного не только решать отдельные задачи, но и ставить новые. Неясно, достижимо ли это стремление в принципе и стоит ли оно усилий и риска, которые могут породить больше проблем, чем решений. Тем не менее, потенциальная прибыль от разработок в этой области настолько заманчива, что никто и не подумает от нее отказываться. Несмотря на то, что современные компьютеры, работающие на архитектуре фон Неймана, подходят для нейронных сетей, они не идеальны из-за необходимости многопоточности для эффективных вычислений. Это требует использования мощных видеокарт с тысячами более слабых, но специализированных вычислительных модулей, предназначенных для других целей, что создает еще одну проблему: отсутствие аппаратного обеспечения, специально предназначенного для нейрокомпьютинга. Удивительно, но человек имеет в своем распоряжении значительно меньше вычислительных мощностей, однако он может опережать даже самые современные компьютерные кластеры при выполнении задач распознавания и сравнения на три порядка.

Использование нейроморфных чипов необходимо для нейроморфных вычислений, поскольку традиционные компьютеры не способны обрабатывать нейронные сети из-за их распределенной природы. Хотя gpus больше подходят для матричных операций, отсутствие физической структуры нейронной сети и необходимость эмулировать нейроны в программном обеспечении приводят к чрезмерному потреблению энергии. Поэтому для этих целей необходимо использовать специальные чипы.

Нейропроцессоры и нейронные сети

Прежде чем делать поспешные выводы, важно понять, что хотя исследователи в России и других странах достигли значительного прогресса в воссоздании некоторых аспектов структуры мозга с помощью полупроводников, это не означает, что цифровая копия человека может быть создана в ближайшее время. Это невероятно сложная задача, и хотя однажды она может быть решена, в ближайшем будущем это вряд ли произойдет. Однако современные нейроморфные процессоры, полупроводниковые копии структур нашего мозга, имеют вполне практическое применение. Они необходимы для внедрения систем машинного обучения и нейронных сетей, которые лежат в их основе.

В последнее десятилетие применение искусственных нейронных сетей и систем машинного обучения для решения повседневных задач становится все более распространенным. Это связано с тем, что эти нейронные сети, представляющие собой наборы ячеек, похожие на матрицы камер, могут быть обучены интерпретировать изображения, распознавать паттерны и даже различать карточки с буквами. Перцептрон — классическая модель нейронной сети — был изобретен в 1960-х годах. Он состоит из взаимосвязанных клеток, которые обладают способностью хранить информацию, а также обучаться на ее основе.

Нейронные сети и безопасность

Количество нейронов в человеческом мозге намного больше, чем 130 000 изученных. Исследования только начинаются, чтобы выяснить, как работает человеческий мозг, и разработать более эффективные самообучающиеся системы. Стоит отметить, что нейропроцессоры сейчас используются для теоретически более эффективного решения существующих проблем: от распознавания изображений на смартфонах, которые могут определять грибы в дикой природе, до обработки видео и подобных задач. Нейронные процессоры продвигают машинное обучение еще дальше и предлагают нам лучший ответ. Однако в конце этого развития стоит система ai, которая может не только выполнять задачи, которые мы перед ней ставим, но и самостоятельно решать собственные задачи — этическая проблема, если таковая вообще существует! Возможно, этот процесс не приведет к созданию роботов, как в кино, но он, несомненно, сделает жизнь проще и безопаснее для всех нас



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