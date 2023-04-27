Вывод из запоя на дому, прерывание запоя

Неуверенное, вязкое утро мутными очертаниями возвращает ваше сознание в слои плотной атмосферы и опостылевшей реальности. Ваша душа медленно наполняется обострённым ощущением одиночества и невыносимого чувства пустоты и вины перед миром. Пространство перевёрнуто, люди ходят с искажёнными лицами.

Пить или убить себя - вопрос, который вы задаёте себе каждый день, однако пока останавливаете свой выбор на стакане. Таким способом вы пытаетесь убежать от реальности, от окружающего общества. Так и начинается запой, для выведения из которого понадобиться опытный нарколог в Нижнем Новгороде. Важно понимать, что запой, в свою очередь, - первый вестник клинического алкоголизма, который не только портит ваше здоровье, но и разрушает весь окружающий мир. Ежедневно от алкоголизма гибнут сотни людей.

Что такое запой? Запой - это систематическое отравление организма человека спиртом. Оно возникает на почве постоянного длительного употребления спиртных напитков. Он может длиться несколько дней, а может и несколько месяцев. В результате человек подвергает себя вероятному инсульту головного мозга или инфаркту миокарда, белой лихорадке и даже смерти.

Человек, который болен алкоголизмом, употребляет ежедневно до трёх литров спиртного, тем самым отравляя свой организм и подвергая его постоянной интоксикации. В это время запойный человек пьёт много жидкости, воды, так как происходит постоянно обезвоживание организма и практически ничего не ест. В результате такого образа жизни происходит ещё большая алкогольная интоксикация, которая приводит человека на грань физического и психологического истощения.

Запой характеризуется тем, что человек, без очередной дозы спиртного, не может чувствовать себя хорошо, испытывает физические страдания, перепады артериального давления, тошноту, головокружение, дрожь в конечностях, панические атаки нарушения сна и работы сердца. Более тяжёлые случаи приводят к приступам эпилепсии или так называемой белой лихорадке. Что делать?

Необходимо немедленно выводить алкоголика из запойного состояния - поможет капельница от запоя. Вывод из запоя в домашних условиях возможен, однако рекомендовано, все таки, обращаться за помощью к специалистам профильной клиники. Вы можете лечиться самостоятельно, а можете пригласить домой опытного врача-нарколога. Он также поможет вам провести кодирование от алкоголизма дома и назначит дальнейшую необходимую терапию.

Первое, что необходимо начать делать человеку в запое, - это пить как можно больше жидкости, не менее четырёх литров в сутки. Второе обязательное условие - это питание. Пациент должен кушать хотя бы один раз в день. Лучше всего, если это будут куриный бульон и отварное мясо. Первыми признаками нормализации организма и вывод из запоя будет восстановление аппетита и сна.