



T: Хоспис для пожилых людей в Подмосковье оказывает медицинскую помощь и обеспечивает полноценную жизнь

D: В хоспис для пожилых людей в Подмосковье определяют безнадежно больных людей, который нуждаются в медицинской помощи и контроле, а также в каждодневном уходе и заботе.

Как найти хоспис для пожилых людей в Подмосковье

Родственники серьезно больного пожилого человека могут поместить его в специальное заведение – хоспис, где за ним будут качественно ухаживать. Для поиска подходящего заведения вы сможете воспользоваться каталогом нашего сайта, где собрана информация обо всех хосписах Московской области.

В каталоге представлено более 460 хосписов для пожилых людей в Подмосковье. При подборе учреждения стоит обратить внимание на размещенные отзывы клиентов. Поиск подходящего варианта упрощают фильтры по заболеванию, по городу и т.д.

Как поместить родственника в хоспис?

В хоспис можно поместить временно или постоянно неизлечимо больного пожилого человека, который не может уже самостоятельно ухаживать за собой.

Затем необходимо собрать документы:

• справки от врачей о подтверждении диагноза или выписка;

• полис;

• СНИЛС;

• паспорт.

После сбора комплекта документов нужно подать заявку в выбранное учреждение онлайн или посетить его лично. Решение, как правило, принимается довольно быстро.

Что предоставляют хосписы

Платные хосписы быстро обрабатывают заявки и оказывают должный уход за пожилыми болеющими людьми, которые чувствуют себя в хосписе, как дома, получая заботу и внимание медицинского персонала.

• Круглосуточное наблюдение за самочувствием больных.

• Гигиенические процедуры: помощь в принятии душа или ванны, стрижка волос или ногтей и др.

• Регулярный обход, осмотр, назначение необходимых препаратов и контроль за приемом, измерение всех жизненных показателей. Это помогает держать состояние пациентов в норме, а при малейших отклонениях оказывать медицинскую помощь.

• Комплекс упражнений: зарядка, гимнастика, и вообще любые посильные и разрешенные нагрузки, массаж, растяжки.

• Полноценное 5-разовое правильное питание с учетом особенностей организма пожилого человека, специальное меню для диабетиков и людей с болезнями ЖКТ.

• Помощь в переодевании, сопровождение во время прогулок, профилактика пролежней.

• Возможность предоставить сильные обезболивающие препараты (при онкологических проблемах).

• Регулярная уборка, проветривание, замена постельного белья, стирка личных вещей пациентов, дезинфекция.

• Организация досуга постояльцев: просмотр телевизора, чтение книг, праздничные ужины, кружки по интересам, развлекательные мероприятия. Очень важно, чтобы пациенты получали моральную и профессиональную поддержку психологов, были позитивно настроены, не чувствовали себя одинокими.

В хосписе в отличие от стационара болезнь не лечат, а только облегчают симптомы и осуществляют уход за больным человеком, которого уже вылечить невозможно.

Поэтому, имея желание обеспечить больным родственникам качественный уход и комфортные условия, обратитесь к услугам частных хосписов для пожилых людей в Подмосковье. Дополнительную информацию о размещении и записи, полный список услуг уточняйте, позвонив по круглосуточному номеру телефона.