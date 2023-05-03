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Замена лобового стекла в сервисной станции Реутово — последовательность работ

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Бизнес — 3 Мая 2023, 21:53


Установка лобового стекла в Реутове

Установка лобового стекла в Реутове https://zamena-lobovogo-stekla.ru/ реализуется в условиях сертифицированной станции.

Повреждения лобового стекла

Такое изделие получает механические повреждения в результате попадания крупных инородных предметов, естественной эксплуатации автомобиля.

Последовательность работ при замене лобового стекла

В процессе интенсивной эксплуатации автомобильного транспорта на лобовом стекле возникают трещины, сколы. Появляются царапины, требующие ухода. Для того, чтобы выполнить восстановление лобового стекла, применяют полимеризующие составы. Это средства, способные заполнить полость трещины, скола. Целесообразно заказывать услугу восстановления старого лобового стекла при условии отсутствия других критических повреждений. В случае появления сколов в крупном размере, царапин и трещин, способствующих ухудшению обзора, покупают новое лобовое стекло. Для того, чтобы установить узел, потребуется выбрать одно из решений. Первый способ — это попытаться установить лобовое стекло самостоятельно. Потребуется выполнить подготовку поверхности, демонтировать старое лобовое стекло. Для решения задачи применяют леску и другие инструменты, материалы. Самостоятельно заменить лобовое стекло без наличия инструментов не удастся. Второй способ — это обратиться в сертифицированные ремонтные организации. В станции работают мастера, способные выполнить замену лобового стекла без сложностей. Потребуется только найти компанию, которая применяет материалы и инструменты высокого качества. В сервисной станции выполнят замену лобового стекла, выполнив следующие действия:

  • демонтаж старого лобового стекла. Потребуется демонтировать старое изделие. Для этого применяют леску и другие материалы, инструменты;
  • подготовка поверхности. Потребуется зачистить поверхность для вклейки лобового стекла от герметизирующего состава, обезжирить;
  • установка лобового стекла. Для этого производят вклейку и герметизирующие составы.

По материалам сайта https://zamena-lobovogo-stekla.ru/ создана статья.



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