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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 12 Мая 2023, 12:42
Франшиза - это соглашение между франчайзером и франчайзи, согласно которому франчайзи получает право на использование товарного знака, бренда, технологии, обучение и поддержку от франчайзера в обмен на определенную плату. Франшиза может быть отличным способом начать свой бизнес, особенно если у вас нет опыта в конкретной отрасли. В этом тексте мы рассмотрим каталог франшиз и расскажем о том, где вы можете его найти.
Каталог франшиз представляет собой список предложений о покупке франшиз от различных компаний. В каталоге вы можете найти информацию о бизнесе, условиях покупки франшизы, стоимости, роялти, размере инвестиций, сроке окупаемости и другой полезной информации.
Существует множество онлайн-ресурсов, где вы можете найти каталог франшиз. Некоторые из них являются специализированными платформами для продажи франшиз, другие - информационными порталами, посвященными предпринимательству и бизнесу.
Один из самых популярных ресурсов, где вы можете найти каталог франшиз, - это сайт Федерации Франчайзинга. Этот ресурс содержит информацию о различных франшизах, доступных в России, и дает возможность ознакомиться с условиями их приобретения.
Еще один известный ресурс - это портал "Франчайзинг в России". <a href="https://topfranchise.ru/catalog/">Здесь</a>вы можете найти обширный каталог франшиз, сгруппированный по отраслям. На портале также есть полезные материалы о том, как выбрать подходящую франшизу и как ее запустить.
Кроме того, вы можете обратиться к специализированным консалтинговым агентствам по франчайзингу, которые помогут вам найти наиболее подходящую франшизу. Такие агентства часто имеют доступ к конфиденциальной информации о бизнесе, которую нельзя найти в открытом доступе.
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