Печать на одежде: сравнение четырех способов нанесения изображения

Печать на одежде — это популярный способ создания индивидуального дизайна, рекламы или подарка. Существует множество технологий печати на ткани, каждая из которых имеет свои преимущества.

Шелкография

Шелкография — это одна из самых древних и распространенных технологий печати на ткани. Она заключается в прямом нанесении краски на изделие или крой при помощи специального трафаретного сита. Подходит для одноцветных или многоцветных изображений с четкими контурами и без мелких деталей. Шелкография обеспечивает высокое качество печати, стойкость к стирке и выгоранию, а также низкую стоимость при больших объемах заказа (от 50 штук).

Преимущества:

стойкость к стирке и выгоранию;

низкая стоимость при больших объемах заказа.

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Цифровая фотопечать

Цифровая фотопечать — это современный метод печати на ткани, при котором изображение наносится на специальную бумагу, а затем переносится на изделие при помощи термопресса. Подходит для полноцветных изображений с фотографическим качеством, градиентами и прозрачностями. Она обеспечивает яркость и четкость печати, а также возможность печатать от одной штуки.

Преимущества:

высокое качество;

яркость и четкость изображения;

возможность печатать от одной штуки.

Термоперенос

Термоперенос — это дешевый и быстрый способ печати на ткани, при котором изображение наносится на специальную пленку, а затем переносится на изделие при помощи термопресса. Подходит для одноцветных или многоцветных изображений без мелких деталей. Обеспечивает достаточное качество печати, а также возможность печатать от одной штуки.

Преимущества:

низкая стоимость при малых объемах заказа;

возможность печатать от одной штуки.

Вышивка

Вышивка — это элегантный и долговечный способ печати на ткани, при котором изображение наносится на изделие при помощи компьютерного оборудования. Подходит для логотипов, эмблем, надписей, монограмм и других элементов корпоративного стиля. Обеспечивает высокое качество печати, стойкость к стирке и выгоранию, а также престижность и узнаваемость бренда.

Преимущества:

стойкость к стирке и выгоранию;

престижность и узнаваемость бренда.

Выводы

Подводя итог, можно сказать, что выбор способа печати на одежде зависит от нескольких факторов: цели заказа, количества изделий, типа ткани, цветовой гаммы и сложности изображения. Для больших партий однотонных принтов лучше подойдет шелкография, для малых партий полноцветных принтов — цифровая фотопечать или термоперенос, для корпоративной одежды — вышивка. В любом случае, перед заказом рекомендуем проконсультироваться с профессионалами в области печати на одежде.