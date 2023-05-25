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Печать на одежде: сравнение четырех способов нанесения изображения
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Бизнес — 25 Мая 2023, 09:38
Печать на одежде — это популярный способ создания индивидуального дизайна, рекламы или подарка. Существует множество технологий печати на ткани, каждая из которых имеет свои преимущества.
Шелкография
Шелкография — это одна из самых древних и распространенных технологий печати на ткани. Она заключается в прямом нанесении краски на изделие или крой при помощи специального трафаретного сита. Подходит для одноцветных или многоцветных изображений с четкими контурами и без мелких деталей. Шелкография обеспечивает высокое качество печати, стойкость к стирке и выгоранию, а также низкую стоимость при больших объемах заказа (от 50 штук).
Преимущества:
Если вы хотите заказать печать на одежде в Санкт-Петербурге или Москве, то мы рекомендуем вам обратиться на сайт https://toomanygifts.ru/catalog/odejda/, где вы найдете большой выбор моделей и цветов одежды, а также различные способы нанесения изображения. Вы можете выбрать готовый дизайн или загрузить свой собственный, а также получить бесплатную доставку при заказе от 4 штук.
Цифровая фотопечать
Цифровая фотопечать — это современный метод печати на ткани, при котором изображение наносится на специальную бумагу, а затем переносится на изделие при помощи термопресса. Подходит для полноцветных изображений с фотографическим качеством, градиентами и прозрачностями. Она обеспечивает яркость и четкость печати, а также возможность печатать от одной штуки.
Преимущества:
Термоперенос
Термоперенос — это дешевый и быстрый способ печати на ткани, при котором изображение наносится на специальную пленку, а затем переносится на изделие при помощи термопресса. Подходит для одноцветных или многоцветных изображений без мелких деталей. Обеспечивает достаточное качество печати, а также возможность печатать от одной штуки.
Преимущества:
Вышивка
Вышивка — это элегантный и долговечный способ печати на ткани, при котором изображение наносится на изделие при помощи компьютерного оборудования. Подходит для логотипов, эмблем, надписей, монограмм и других элементов корпоративного стиля. Обеспечивает высокое качество печати, стойкость к стирке и выгоранию, а также престижность и узнаваемость бренда.
Преимущества:
Выводы
Подводя итог, можно сказать, что выбор способа печати на одежде зависит от нескольких факторов: цели заказа, количества изделий, типа ткани, цветовой гаммы и сложности изображения. Для больших партий однотонных принтов лучше подойдет шелкография, для малых партий полноцветных принтов — цифровая фотопечать или термоперенос, для корпоративной одежды — вышивка. В любом случае, перед заказом рекомендуем проконсультироваться с профессионалами в области печати на одежде.
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