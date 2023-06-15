Как сэкономить на бензине и запчастях при помощи кредитной карты

Обслуживание автомобиля сопряжено с массой расходов: ремонт, профилактика, страховка, приобретение запасных частей и бензина. Сократить их помогает кредитная карта с кэшбэком на азс. Как правило, помимо основного – существенного возврата средств при покупке топлива - такая карта имеет ряд дополнительных бонусов. Это делает ее универсальным платежным инструментом для любого владельца транспортного средства.

Среди популярных функций кредитных карт для водителей следует отметить следующие:

Начисление бонусных балов за любые автомобильные услуги (как минимум от 5% от их стоимости); Возврат средств за пользование платными дорогами, парковками; Скидка при оплате штрафов ГИБДД; Получение 1% бонусов за любые покупки с использование кредитной карты (позволяет выгодно приобретать продукты, одежду, средства гигиены и прочие товары).

Оптимальное соотношение бонусных баллов к реальным рублям – не больше чем 1 ₽ = 1,5 бонуса.

Кредитный лимит и годовая процентная ставка по карте устанавливаются банком в индивидуальном порядке. Это справедливо и дает возможность получать максимальную выгоду клиентам с хорошей кредитной историей, стабильным доходом и серьезным социальным статусом. В некоторых случаях годовая процентная ставка может составлять от 15%. Однако, даже минимальный кредитный лимит позволяет обеспечивать себя и свой автомобиль всем необходимым, а льготный период - возвращать средства без переплаты.

Оформить карту с кэшбэком на АЗС онлайн

Заказать выгодную карту для владельцев авто можно удаленно в любом регионе Российской Федерации. Заявка подается онлайн на сайте или в мобильном приложении. Здесь же можно ознакомиться со всеми условиями использования карты.

Чтобы банк рассмотрел заявку, необходимо в обязательном порядке предоставить следующие данные:

ФИО;

Контактный номер телефона;

Паспортные данные (серия и номер документа, код подразделения, дата выдачи, кем выдан, место прописки);

Тип занятости, название организации и тип должности;

Сведения о доходе;

Сведения об автомобиле (тип и номер).

Значительно повышает шанс одобрения кредитной карты с желаемыми параметрами дополнительная информация: адрес электронной почты, образование, личное положение. Кроме того, при заполнении заявки указывается кодовое слово, необходимое для активации карты.

После одобрения запроса представитель банка доставляет пластиковую карту по адресу клиента. Получить кредитку на руки можно после подписания документов.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

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