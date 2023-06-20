вторник
|
Как подготовить собаку к передержке?
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 20 Июня 2023, 21:38
Домашние питомцы является частью нашей семьи. Они верные, всегда готовы прийти на помощь владельцу и доказать, что они ценят общество последнего. Со стороны владельца обязательным является проявление ответственности, не только заботы и любви. Питомца нужно своевременно кормить, гулять с ним, обеспечивать медицинский осмотр в целях профилактики или лечения. Но даже на этом обязанности не заканчиваются. Не всегда у хозяина получается находится рядом с питомцем. Могут возникнуть срочные дела, которые подразумевает временную разлуку. Здесь стоит проявить максимальную осторожность, поскольку для собаки разлука с хозяином является стрессом и настоящим испытанием. Оптимальным решением станет передержка собак в Москве и московской области, где есть все необходимое для питомца.
Что нужно учитывать, оставляя собаку на передержке?
Мало кому нравится разлучаться с собакой даже на время. Но иногда попросту нет выбора. Хозяину нужно поехать в командировку, отлучится по срочным делам, отправиться в долгожданный отпуск и прочее. Оставляя собаку у специально обученных людей, получится быть спокойным, что ваш питомец дождется хозяина и переживет разлуку с минимальными волнениями.
Приютить собаку готова гостиница для собак в Москве https://guldog.ru/uyutnee-chem-v-gostinice-dlya-sobak или загородный дом, где можно найти место для проживания питомца. Но чтобы ни решили выбрать, стоит взять во внимание такие нюансы:
Как бы там ни было, но для питомца важней всего понимать, что хозяин уходит не навсегда. Скоро вы снова будете вместе.
Выбор подходящей передержки для собак
Сегодня многие предлагают услуги передержки собак. Среди разнообразия можно растеряться, поэтому лучше выбирать варианты заранее. Для этого есть специальные сайты, где представлена актуальная информация, позволяющая принять окончательный выбор.
Если остались вопросы, тогда их можно задать менеджеру после того, как оставите заявку и с клиентом свяжутся.
Не забывайте узнать про стоимость предоставляемых услуг. Совершенно не обязательно платить большие деньги за качественные услуги. Важно сразу обсудить то, что интересует. Бывает так, что собака ест только особый корм или гуляет в определенное время, что стоит сказать персоналу, чтобы те могли выполнять пожелания хозяина и потребности собаки.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +16 +18
ночью +11 +13 утром +16 +18
Котировки
Партнеры