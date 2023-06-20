Как подготовить собаку к передержке?

Домашние питомцы является частью нашей семьи. Они верные, всегда готовы прийти на помощь владельцу и доказать, что они ценят общество последнего. Со стороны владельца обязательным является проявление ответственности, не только заботы и любви. Питомца нужно своевременно кормить, гулять с ним, обеспечивать медицинский осмотр в целях профилактики или лечения. Но даже на этом обязанности не заканчиваются. Не всегда у хозяина получается находится рядом с питомцем. Могут возникнуть срочные дела, которые подразумевает временную разлуку. Здесь стоит проявить максимальную осторожность, поскольку для собаки разлука с хозяином является стрессом и настоящим испытанием. Оптимальным решением станет передержка собак в Москве и московской области, где есть все необходимое для питомца.

Что нужно учитывать, оставляя собаку на передержке?





Мало кому нравится разлучаться с собакой даже на время. Но иногда попросту нет выбора. Хозяину нужно поехать в командировку, отлучится по срочным делам, отправиться в долгожданный отпуск и прочее. Оставляя собаку у специально обученных людей, получится быть спокойным, что ваш питомец дождется хозяина и переживет разлуку с минимальными волнениями.

Приютить собаку готова гостиница для собак в Москве https://guldog.ru/uyutnee-chem-v-gostinice-dlya-sobak или загородный дом, где можно найти место для проживания питомца. Но чтобы ни решили выбрать, стоит взять во внимание такие нюансы:

Постарайтесь заранее приехать туда, где собираетесь оставить собаку. Посмотрите, в каких условиях будет жить питомец, пока вас не будет рядом;

В день отъезда, лучше приехать с собакой заранее, чтобы побыть с питомцем. Это позволит дать понять любимцу, что вы за ним вернетесь, оставляете его только на время;

Уточните вопросы, которые касаются ухода за животным. Спросите о том, как регулярно кормят и выгуливают четвероногих жильцов. Бывает, что собака требует индивидуального подхода в этих моментах. Тогда их нужно заранее обсудить с персоналом;

Уезжая, обязательно оставьте собаке любимые игрушки. Еще можно оставить свои личные вещи, которые имеют запах хозяина. Все это позволит создать впечатление привычной и домашней обстановки.

Как бы там ни было, но для питомца важней всего понимать, что хозяин уходит не навсегда. Скоро вы снова будете вместе.

Выбор подходящей передержки для собак





Сегодня многие предлагают услуги передержки собак. Среди разнообразия можно растеряться, поэтому лучше выбирать варианты заранее. Для этого есть специальные сайты, где представлена актуальная информация, позволяющая принять окончательный выбор.

Если остались вопросы, тогда их можно задать менеджеру после того, как оставите заявку и с клиентом свяжутся.

Не забывайте узнать про стоимость предоставляемых услуг. Совершенно не обязательно платить большие деньги за качественные услуги. Важно сразу обсудить то, что интересует. Бывает так, что собака ест только особый корм или гуляет в определенное время, что стоит сказать персоналу, чтобы те могли выполнять пожелания хозяина и потребности собаки.