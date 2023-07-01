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Какие есть карты для автомобилистов?
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Бизнес — 1 Июля 2023, 17:34
Абсолютно каждый автомобилист прекрасно знает, насколько дорого может обходиться обслуживание автомобиля. По этой причине появляется вполне естественное желание немного сэкономить, но при этом важно сохранить высокое качество обслуживания. Тинкофф Банк готов в этом помочь, ведь он недавно выпустил банковские карты для автомобилистов специально для этой цели.
На сегодняшний день Тинькофф Банк готов предложить своим клиентам два вида карт для водителей, каждая из которых обладает своими преимуществами и недостатками.
Tinkoff Drive
Данная карта подразумевает под собой достаточно значительное количество преимуществ, которые водители однозначно оценят по достоинству:
Недостатков у данной карты совсем немного:
Карта ЛУКОЙЛ
Еще одной картой для водителей, которую сегодня активно предлагает Тинькофф Банк является карта Лукойл, которая создавалась при сотрудничестве с данной компанией. Надо отметить, что данная карта также обладает определенными преимуществами:
Из недостатков можно назвать только наличие ежегодной платы за обслуживание и минимальной вероятности отказа.
Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
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