Какие есть карты для автомобилистов?

Абсолютно каждый автомобилист прекрасно знает, насколько дорого может обходиться обслуживание автомобиля. По этой причине появляется вполне естественное желание немного сэкономить, но при этом важно сохранить высокое качество обслуживания. Тинкофф Банк готов в этом помочь, ведь он недавно выпустил банковские карты для автомобилистов специально для этой цели.

На сегодняшний день Тинькофф Банк готов предложить своим клиентам два вида карт для водителей, каждая из которых обладает своими преимуществами и недостатками.

Tinkoff Drive

Данная карта подразумевает под собой достаточно значительное количество преимуществ, которые водители однозначно оценят по достоинству:

За любые покупки на АЗС держателю возвращается до 10% реальными деньгами;

При оплате различных автоуслуг возвращается до 5% в виде бонусов;

Бонусы не сгорают на протяжении трех лет;

За все остальные покупки начисляется 1% кэшбека;

Простота и оперативность получения карты;

Доставка карты на дом курьером в удобное для заявителя время;

Возможность получения беспроцентной рассрочки на год при покупке товаров в магазинах-партнерах. Полный перечень партнеров можно посмотреть на сайте.

Недостатков у данной карты совсем немного:

Остается вероятность отказа по заявке, хоть и минимальная; Платное обслуживание. Но при постоянном использовании карты оно быстро окупается.

Карта ЛУКОЙЛ

Еще одной картой для водителей, которую сегодня активно предлагает Тинькофф Банк является карта Лукойл, которая создавалась при сотрудничестве с данной компанией. Надо отметить, что данная карта также обладает определенными преимуществами:

Если водитель заправляет свой транспорт на заправочных станциях "Лукойл", то ему дополнительно начисляется еще 10% от суммы покупки в виде баллов, которыми позднее также можно оплатить топливо;

Если кто-то из друзей держателя карты заказывает такую по рекомендации клиента, то ему начисляются дополнительные бонусы;

Длительный льготный период, а также при покупках в магазинах-партнерах доступна рассрочка на год;

Бесплатная доставка карты на дом курьером.

Минимальный пакет документов для оформления;

Бесплатное пополнение с карт других банков;

Удобное мобильное приложение и постоянная связь со службой поддержки.

Из недостатков можно назвать только наличие ежегодной платы за обслуживание и минимальной вероятности отказа.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

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