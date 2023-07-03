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Преимущества семейной ипотеки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 3 Июля 2023, 12:26
На сегодняшний день существует достаточно мощная поддержка для семей с детьми. Таким образом, удивляться появлению такого продукта как семейная ипотека совершенно не приходится, ведь она делает приобретение собственного жилья для детных семей значительно доступнее.
Но тем не менее даже при предоставлении достаточно лояльных условиях кредитования никто не застрахован от ситуации, когда выплаты ипотеки становятся непосильной ношей. В подобном случае помочь справиться со сложившейся ситуацией может такая процедура как рефинансирование.
На сегодняшний день подобную программу ипотечного кредитования готовы предложить достаточно большое количество банков. Однако, по мнению большинства клиентов наиболее выгодное предложение сегодня от Тинькофф Банка.
Преимущества
Тинькофф Банк стремиться не отставать от своих конкурентов, потому постоянно расширяет список предлагаемых продуктов. поэтому и наличие семейные ипотеки совершенно не удивляет. Большинство клиентов отдают предпочтение Тинькофф Банку по причине наличия у него достаточного количества преимуществ:
Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
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