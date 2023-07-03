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Преимущества семейной ипотеки

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Бизнес — 3 Июля 2023, 12:26

На сегодняшний день существует достаточно мощная поддержка для семей с детьми. Таким образом, удивляться появлению такого продукта как семейная ипотека совершенно не приходится, ведь она делает приобретение собственного жилья для детных семей значительно доступнее. 

Но тем не менее даже при предоставлении достаточно лояльных условиях кредитования никто не застрахован от ситуации, когда выплаты ипотеки становятся непосильной ношей. В подобном случае помочь справиться со сложившейся ситуацией может такая процедура как рефинансирование. 

На сегодняшний день подобную программу ипотечного кредитования готовы предложить достаточно большое количество банков. Однако, по мнению большинства клиентов наиболее выгодное предложение сегодня от Тинькофф Банка.

Преимущества

Тинькофф Банк стремиться не отставать от своих конкурентов, потому постоянно расширяет список предлагаемых продуктов. поэтому и наличие семейные ипотеки совершенно не удивляет. Большинство клиентов отдают предпочтение Тинькофф Банку по причине наличия у него достаточного  количества преимуществ:

  • простота оформления. в большинстве банков для получения рефинансирования по семейной ипотеке необходимо предоставить достаточно серьёзный пакет документов, в том числе отчёт об оценке рыночной стоимости недвижимости. При сотрудничестве с Тинькофф банком требуется только предоставить свои паспортные данные и адрес жилья;
  • никаких комиссий. В большинстве кредитных организаций за досрочное погашение ипотеки предусмотрены достаточно ощутимые комиссии. также приходится оплачивать обслуживание счёта, с которого осуществляется погашение долга. Тинькофф Банк готов предложить всё это на совершенно бесплатной основе, так что клиенты данного банка защищены от лишних затрат при выплате ипотеки;
  • Онлайн оформление. Оставить заявку на рефинансирование по семейной ипотеке можно на официальном сайте Тинькофф Банка либо через мобильное приложение. Процесс займёт всего несколько минут. Такое время найти может абсолютно каждый человек. Так что можно навсегда позабыть о беготне по инстанциям и сборе документов, а сэкономленное время лучше провести со своими детьмми;
  • Удобная оплата. Использование данной услуги позволяет не только сделать платежи более комфортными, но также дополнительно Тинькофф Банк уведомит клиента о предстоящей оплате при помощи оповещения.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.



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