Лотки под запайку оптом от производителя "ВакумПак-М"

Лотки под запайку оптом

Лотки под запайку – это специальные пластиковые контейнеры, которые используются для упаковки продуктов. Они отличаются герметичностью, чтобы обеспечить сохранность содержимого, защитить его от внешнего воздействия.

Назначение

Лотки под запайку предназначаются для хранения следующей продукции:

пищевые продукты – фрукты, овощи, мясо, рыба, сыры, молочная и кисломолочная продукция;

полуфабрикаты и готовые блюда – пицца, сэндвичи, закуски;

замороженные продукты – мороженое, ягоды и овощи, морепродукты;

кондитерские изделия – печенье, шоколад, торты, пирожные;

чипсы, снеки и другие сухие продукты;

медицинские препараты и материалы;

косметические и парфюмерные товары;

бытовая химия и моющие средства;

предметы хозяйственного назначения – канцелярские товары, швейные принадлежности, элементы электротехники.

Лотки под запайку широко применяются в продовольственной, фармацевтической и других отраслях промышленности, где требуется длительное хранение с сохранением свежести и качества, защита от внешних факторов.

Преимущества лотка под запайку

Лотки под запайку имеют следующие преимущества:

Сохранность содержимого. Запайка лотков создает герметичную оболочку, которая защищает товары от влаги, пыли, грязи и бактерий. Это обеспечивает сохранение свежести и качества продуктов на протяжении длительного времени.

Удобство использования. Упаковка обеспечивает удобное и компактное хранение. Она может быть стандартизирована по размеру, что упрощает размещение лотков на полках, витринах.

Информативность. На лотки может быть нанесена информация о товаре (дата изготовления, срок годности, состав, свойства). Это позволяет потребителям получить все необходимые сведения о продукте.

На что обращать внимание при выборе лотков

При выборе лотков под запайку стоит обратить внимание на следующие критерии:

Материал. Выбирайте лотки из экологичного и долговечного материала, который обеспечит надежную защиту продукции.

Размеры. Убедитесь, что габариты лотка соответствуют вашей продукции. Слишком большой будет зря занимать пространство. Слишком маленький может повредить товар.

Прочность. Важно, чтобы лотки были крепкими. Они должны выдерживать вес товаров и сохранять форму в процессе транспортировки и хранения. Обратите внимание на жесткость стенок, наличие усиленных углов и дна.

Совместимость. Если у вас есть автоматическая линия упаковки, убедитесь, что выбранные лотки будут совместимы с вашим оборудованием.





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