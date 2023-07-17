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Лотки под запайку оптом от производителя "ВакумПак-М"

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Бизнес — 17 Июля 2023, 22:45

Лотки под запайку оптом

Лотки под запайку – это специальные пластиковые контейнеры, которые используются для упаковки продуктов. Они отличаются герметичностью, чтобы обеспечить сохранность содержимого, защитить его от внешнего воздействия.

Назначение

Лотки под запайку предназначаются для хранения следующей продукции:

  • пищевые продукты – фрукты, овощи, мясо, рыба, сыры, молочная и кисломолочная продукция;

  • полуфабрикаты и готовые блюда – пицца, сэндвичи, закуски;

  • замороженные продукты – мороженое, ягоды и овощи, морепродукты;

  • кондитерские изделия – печенье, шоколад, торты, пирожные;

  • чипсы, снеки и другие сухие продукты;

  • медицинские препараты и материалы;

  • косметические и парфюмерные товары;

  • бытовая химия и моющие средства;

  • предметы хозяйственного назначения – канцелярские товары, швейные принадлежности, элементы электротехники.

Лотки под запайку широко применяются в продовольственной, фармацевтической и других отраслях промышленности, где требуется длительное хранение с сохранением свежести и качества, защита от внешних факторов.

Преимущества лотка под запайку

Лотки под запайку имеют следующие преимущества:

  • Сохранность содержимого. Запайка лотков создает герметичную оболочку, которая защищает товары от влаги, пыли, грязи и бактерий. Это обеспечивает сохранение свежести и качества продуктов на протяжении длительного времени.

  • Удобство использования. Упаковка обеспечивает удобное и компактное хранение. Она может быть стандартизирована по размеру, что упрощает размещение лотков на полках, витринах.

  • Информативность. На лотки может быть нанесена информация о товаре (дата изготовления, срок годности, состав, свойства). Это позволяет потребителям получить все необходимые сведения о продукте.

На что обращать внимание при выборе лотков

При выборе лотков под запайку стоит обратить внимание на следующие критерии:

  • Материал. Выбирайте лотки из экологичного и долговечного материала, который обеспечит надежную защиту продукции.

  • Размеры. Убедитесь, что габариты лотка соответствуют вашей продукции. Слишком большой будет зря занимать пространство. Слишком маленький может повредить товар.

  • Прочность. Важно, чтобы лотки были крепкими. Они должны выдерживать вес товаров и сохранять форму в процессе транспортировки и хранения. Обратите внимание на жесткость стенок, наличие усиленных углов и дна.

  • Совместимость. Если у вас есть автоматическая линия упаковки, убедитесь, что выбранные лотки будут совместимы с вашим оборудованием.


лотки под запайку

Заказать оптовую партию лотков под запайку https://vp-m.ru/catalog/prochie-materialy/lotki/ можно в компании «ВакумПак-М». Предприятие занимается изготовлением различных видов упаковки в соответствии с гигиеническими и техническими нормами. Уточнить подробную информацию можно у менеджеров компании.



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