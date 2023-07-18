Как работают микрофинансовые организации: основные принципы и правила предоставления микрозаймов

Микрофинансовые организации (МФО) специализируются на выдаче микрозаймов — краткосрочных ссуд на небольшие суммы, которые не требуют залога и поручителей. С их помощью можно быстро и легко решить разнообразные финансовые задачи: оплатить счета, приобрести товары, сделать ремонт, получить образование и т.д.

Услуги микрофинансовых организаций

Микрофинансовые организации (МФО) имеют в своем арсенале разнообразные микрозаймы, которые подходят для разных ситуаций и потребностей. Вот некоторые из самых востребованных услуг МФО:

Онлайн-займы. Это мгновенный и простой способ получить необходимую сумму денег. Достаточно зайти на сайт или в приложение МФО, ввести свои данные и выбрать сумму и срок займа. После подтверждения заявки деньги поступят на карту или кошелек заемщика. Онлайн-займы обычно не превышают 30 тысяч рублей и выдаются на срок до 30 дней.

Займы наличными. Это традиционный вид микрозайма, который можно получить в офисе МФО или через партнерские точки (например, салоны связи, терминалы, почтовые отделения). Для этого нужно показать паспорт и заполнить анкету. После проверки кредитной истории и одобрения заявки деньги выдаются на руки. Займы наличными обычно составляют от 5 до 100 тысяч рублей и выдаются на срок от 7 дней до 12 месяцев.

Займы под залог. Это вид микрозайма, при котором заемщик оставляет МФО свое имущество (например, автомобиль, ювелирные изделия, технику) в качестве гарантии возврата денег. В случае невозврата займа МФО может продать заложенное имущество и погасить задолженность. Займы под залог позволяют получить большую сумму денег (до 70% от стоимости залога) на более длительный срок (до 36 месяцев).

Требования к заемщикам

Для получения микрозайма в МФО необходимо соответствовать определенным требованиям, которые могут варьироваться в зависимости от конкретной организации. Но существуют общие критерии, которые должен удовлетворять любой потенциальный клиент:

Гражданство РФ. МФО работают только с гражданами Российской Федерации, имеющими постоянную регистрацию на территории страны.

Возраст от 18 до 75 лет. МФО не выдают микрозаймы несовершеннолетним и пожилым людям, так как считают их недостаточно платежеспособными и рискованными категориями.

Наличие постоянного дохода. МФО требуют от заемщиков подтверждения своей финансовой состоятельности, которая может быть подтверждена справкой о доходах, выпиской из банка, договором о работе или иными документами. Доход заемщика должен быть достаточным для погашения займа в установленный срок.

Отсутствие просроченной задолженности. МФО проверяют кредитную историю заемщиков в специальных бюро и базах данных. Если у заемщика есть непогашенные кредиты или просрочки по выплатам, то его заявка может быть отклонена или одобрена на менее выгодных условиях.

Документы для получения микрозайма

Для получения микрозайма в МФО необходимо предоставить минимальный набор документов, который может включать в себя:

Паспорт гражданина РФ. Это основной и обязательный документ, который подтверждает личность и гражданство заемщика. Паспорт должен быть действительным и содержать все необходимые сведения о заемщике (фотография, ФИО, дата рождения, место регистрации и т.д.).

СНИЛС. Это документ, который подтверждает социальный статус заемщика и его участие в системе обязательного пенсионного страхования. СНИЛС может быть предоставлен в виде пластиковой карты или бумажного свидетельства.

ИНН. Это документ, который подтверждает налоговый статус заемщика и его участие в системе налогообложения. ИНН может быть предоставлен в виде пластиковой карты или бумажного свидетельства.

Банковская карта или электронный кошелек. Это средство, на которое будет переведен микрозайм после одобрения заявки. Банковская карта или электронный кошелек должны быть оформлены на имя заемщика и иметь достаточный лимит для получения займа.

В зависимости от типа и условий микрозайма МФО могут также запросить дополнительные документы, такие как:

Справка о доходах. Это документ, который подтверждает размер и источник дохода заемщика за определенный период времени (например, за последние 3 или 6 месяцев). Справка о доходах может быть выдана работодателем или самим заемщиком (если он является индивидуальным предпринимателем или работает по договору подряда).

Документы на залог. Это документы, которые подтверждают право собственности заемщика на имущество, которое он передает в качестве залога МФО. Документы на залог могут быть свидетельством о регистрации транспортного средства, сертификатом о регистрации права собственности на недвижимость, оценочным актом и т.д.

Оформление договора на микрозайм

После проверки документов и одобрения заявки заемщика МФО предлагает ему подписать договор на микрозайм. Договор на микрозайм — это юридический документ, который регулирует отношения между МФО и заемщиком и содержит все важные условия займа, такие как:

Сумма и срок. Это параметры, которые определяют размер и длительность обязательств заемщика перед МФО. Они зависят от типа и цели микрозайма, а также от финансовых возможностей заемщика.

Процентная ставка и комиссии. Это параметры, которые определяют стоимость займа для заемщика. Процентная ставка — это годовой процент, который заемщик платит МФО за пользование деньгами. Комиссии — это дополнительные платежи, которые МФО взимает за оказание своих услуг (например, за выдачу, обслуживание, продление или досрочное погашение займа).

График платежей. Это параметр, который определяет порядок и сроки возврата займа заемщиком. График платежей может быть разным в зависимости от типа и условий микрозайма. Например, при онлайн-займе заемщик может погасить всю сумму одним платежом в конце срока или частями по равным или неравным долям. При займе наличными или под залог график платежей обычно предусматривает ежемесячные аннуитетные или дифференцированные платежи.

Права и обязанности сторон. Это параметры, которые определяют правовой статус и ответственность МФО и заемщика в рамках договора на микрозайм. Права и обязанности сторон регламентируются законодательством РФ и включают в себя такие аспекты, как: предоставление и получение информации, соблюдение конфиденциальности, уведомление о изменении условий, расторжение договора и т.д.

Для заключения договора на микрозайм необходимо ознакомиться с его содержанием и подписать его лично или электронно (в зависимости от способа получения займа). Подписание договора означает полное согласие заемщика со всеми его условиями.

Срок действия договора и возврат займа

Срок действия договора на микрозайм определяется суммой и сроком займа, а также возможностью его продления. Продление договора на микрозайм — это услуга, которая позволяет заемщику увеличить срок погашения за дополнительную плату. Оно может быть полным (на весь срок) или частичным (на часть срока). Продление договора может быть осуществлено несколько раз, но не более чем на 12 месяцев от первоначального срока.

Возврат займа осуществляется в соответствии с графиком платежей, указанным в договоре. Он может быть произведен наличными в офисе МФО или через партнерские точки, либо безналичным переводом с банковской карты или электронного кошелька. Возврат займа может быть досрочным (полностью или частично) или в срок. Досрочный может привести к уменьшению общей стоимости займа за счет экономии процентов.

Последствия просрочки выплаты

Просрочка выплаты — это нарушение условий договора на микрозайм, которое влечет за собой негативные последствия для заемщика. Просрочка выплаты может быть однократной или многократной, краткосрочной или долгосрочной. Просрочка выплаты может привести к следующим последствиям:

Начисление пени и штрафов. Это дополнительные платежи, которые МФО взимает с заемщика за несвоевременное погашение займа. Пени и штрафы рассчитываются в процентах от суммы просроченного платежа и накапливаются за каждый день просрочки. Размер пени и штрафов зависит от условий конкретного МФО и может достигать 1% в день.

Ухудшение кредитной истории. Это отражение факта просрочки выплаты в специальных бюро и базах данных, которые хранят информацию о кредитных обязательствах граждан. Ухудшение кредитной истории может повлиять на способность заемщика получать кредиты и займы в будущем, так как МФО и банки учитывают этот фактор при рассмотрении заявок.

Обращение в суд и коллекторское агентство. Это меры, которые МФО может применить к заемщику в случае длительной и значительной просрочки выплаты. Обращение в суд и коллекторское агентство направлены на взыскание задолженности с заемщика по судебному решению или по добровольному соглашению. Обращение в суд и коллекторское агентство могут повлечь за собой дополнительные расходы для заемщика, такие как судебные издержки, комиссии агентства, а также ущерб для репутации и психологического состояния.

Заключение

Финансовые учреждения, специализирующиеся на микрозаймах, называются микрофинансовыми организациями (МФО). Они выдают небольшие суммы денег на короткий срок без необходимости предоставлять залог или поручителей. Такие займы помогают решить разнообразные финансовые задачи, например, оплатить услуги, приобрести товары, сделать ремонт, получить образование и т.д.

Чтобы воспользоваться услугами МФО, нужно удовлетворять определенным критериям, предъявить минимум документов, заключить договор на микрозайм и своевременно выплачивать долг. МФО имеют разнообразные предложения по микрозаймам, которые отличаются по цели, сумме, сроку и способу получения. Самые востребованные услуги — это онлайн-займы, займы наличными и займы под залог.