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Виды сверл по металлу

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Бизнес — 21 Июля 2023, 14:00

При работе на станках по металлу необходимо использовать специальные сверла, которые обеспечивают эффективное сверление без риска поломки инструмента, порчи заготовки и поломки самого станка.

Сверло по металлу необходимо выбирать в зависимости от материала, из которого изготовлена обрабатываемая деталь. От материала заготовки напрямую зависит, из какого материала должно быть изготовлено сверло.

Твердосплавные сверла

Твердосплавные или карбидные сверла обладают повышенной твердостью и износостойкостью. По конструкции имеют хвостовик из стали и режущую часть с напайной твердосплавной пластиной. Также есть монолитные варианты. С помощью таких сверл обрабатывают чугун, цветные металлы, жаропрочные стали.

Преимущества:

  • Высокая твердость и износостойкость
  • Хорошая производительность
  • Возможность применения на высоких скоростях резания
  • Долгой срок службы

Недостатки:

  • Более высокая стоимость по сравнению с другими видами сверл

Сверла из быстрорежущей стали

Сверла из быстрорежущей стали (HSS) относятся к наиболее распространенным и доступным. Они отличаются невысокой ценой, подходят для сверления разных материалов. Инструмент применяют для сверления нержавеющей и закаленной стали, цветных металлов.

Преимущества:

  • обладают твердостью и износостойкостью
  • обеспечивают точность сверления
  • для повышения стойкости в качестве присадок используют ванадий, кобальт или молибден.

Недостатки:

  • Не способны работать с очень твердыми металлами и сплавами.

Центровочные сверла

Центровки или центровочные сверла используют для создания отверстий и подготовительного высверливания детали. Сверло позволяет гарантировать перпендикулярность отверстия оси инструмента и поверхности заготовки.

Преимущества:

  • С их помощью можно создать точные отверстия, избежать скосов
  • Повышают качество сверления
  • Исключает вероятность скольжения по поверхности.

Недостатки:

  • Не подходят для создания больших отверстий

Алмазные сверла

Алмазные сверла применяют для формирования отверстий в материалах высокой твердости: медных, алюминиевых, жаропрочных сплавов, керамике, титане и т.д. Режущую часть сверла покрывают алмазным напылением, которое повышает его прочность.

Преимущества:

  • Повышенный уровень износостойкости и твердости
  • Высокая скорость сверления деталей
  • Возможность работать с твердыми материалами
  • Позволяют избежать сколов и трещин

Недостатки:

  • Высокая цена

Кобальтовые сверла

Кобальтовые сверла изготовлены из быстрорежущей стали с присадками кобальта (HSS Co). Обладают повышенной стойкостью к высоким температурам, что позволяет использовать их на высоких скоростях и при сверлении твердых материалов.

Преимущества:

  • Способность выдерживать высокие температуры (до 650 градусов)
  • Используют для обработки вязких и твердых металлов
  • Хорошо переносят работу на высокой скорости

Недостатки

  • Высокая стоимость


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