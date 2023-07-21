Виды сверл по металлу

При работе на станках по металлу необходимо использовать специальные сверла, которые обеспечивают эффективное сверление без риска поломки инструмента, порчи заготовки и поломки самого станка.

Сверло по металлу необходимо выбирать в зависимости от материала, из которого изготовлена обрабатываемая деталь. От материала заготовки напрямую зависит, из какого материала должно быть изготовлено сверло.

Твердосплавные сверла

Твердосплавные или карбидные сверла обладают повышенной твердостью и износостойкостью. По конструкции имеют хвостовик из стали и режущую часть с напайной твердосплавной пластиной. Также есть монолитные варианты. С помощью таких сверл обрабатывают чугун, цветные металлы, жаропрочные стали.

Преимущества:

Высокая твердость и износостойкость

Хорошая производительность

Возможность применения на высоких скоростях резания

Долгой срок службы

Недостатки:

Более высокая стоимость по сравнению с другими видами сверл

Сверла из быстрорежущей стали

Сверла из быстрорежущей стали (HSS) относятся к наиболее распространенным и доступным. Они отличаются невысокой ценой, подходят для сверления разных материалов. Инструмент применяют для сверления нержавеющей и закаленной стали, цветных металлов.

Преимущества:

обладают твердостью и износостойкостью

обеспечивают точность сверления

для повышения стойкости в качестве присадок используют ванадий, кобальт или молибден.

Недостатки:

Не способны работать с очень твердыми металлами и сплавами.

Центровочные сверла

Центровки или центровочные сверла используют для создания отверстий и подготовительного высверливания детали. Сверло позволяет гарантировать перпендикулярность отверстия оси инструмента и поверхности заготовки.

Преимущества:

С их помощью можно создать точные отверстия, избежать скосов

Повышают качество сверления

Исключает вероятность скольжения по поверхности.

Недостатки:

Не подходят для создания больших отверстий

Алмазные сверла

Алмазные сверла применяют для формирования отверстий в материалах высокой твердости: медных, алюминиевых, жаропрочных сплавов, керамике, титане и т.д. Режущую часть сверла покрывают алмазным напылением, которое повышает его прочность.

Преимущества:

Повышенный уровень износостойкости и твердости

Высокая скорость сверления деталей

Возможность работать с твердыми материалами

Позволяют избежать сколов и трещин

Недостатки:

Высокая цена

Кобальтовые сверла

Кобальтовые сверла изготовлены из быстрорежущей стали с присадками кобальта (HSS Co). Обладают повышенной стойкостью к высоким температурам, что позволяет использовать их на высоких скоростях и при сверлении твердых материалов.

Преимущества:

Способность выдерживать высокие температуры (до 650 градусов)

Используют для обработки вязких и твердых металлов

Хорошо переносят работу на высокой скорости

Недостатки

Высокая стоимость