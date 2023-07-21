Виды сверл по металлу

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Бизнес — 21 Июля 2023, 14:00
При работе на станках по металлу необходимо использовать специальные сверла, которые обеспечивают эффективное сверление без риска поломки инструмента, порчи заготовки и поломки самого станка.
Сверло по металлу необходимо выбирать в зависимости от материала, из которого изготовлена обрабатываемая деталь. От материала заготовки напрямую зависит, из какого материала должно быть изготовлено сверло.
Твердосплавные сверла
Твердосплавные или карбидные сверла обладают повышенной твердостью и износостойкостью. По конструкции имеют хвостовик из стали и режущую часть с напайной твердосплавной пластиной. Также есть монолитные варианты. С помощью таких сверл обрабатывают чугун, цветные металлы, жаропрочные стали.
Преимущества:
Недостатки:
Сверла из быстрорежущей стали
Сверла из быстрорежущей стали (HSS) относятся к наиболее распространенным и доступным. Они отличаются невысокой ценой, подходят для сверления разных материалов. Инструмент применяют для сверления нержавеющей и закаленной стали, цветных металлов.
Преимущества:
Недостатки:
Центровочные сверла
Центровки или центровочные сверла используют для создания отверстий и подготовительного высверливания детали. Сверло позволяет гарантировать перпендикулярность отверстия оси инструмента и поверхности заготовки.
Преимущества:
Недостатки:
Алмазные сверла
Алмазные сверла применяют для формирования отверстий в материалах высокой твердости: медных, алюминиевых, жаропрочных сплавов, керамике, титане и т.д. Режущую часть сверла покрывают алмазным напылением, которое повышает его прочность.
Преимущества:
Недостатки:
Кобальтовые сверла
Кобальтовые сверла изготовлены из быстрорежущей стали с присадками кобальта (HSS Co). Обладают повышенной стойкостью к высоким температурам, что позволяет использовать их на высоких скоростях и при сверлении твердых материалов.
Преимущества:
Недостатки
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