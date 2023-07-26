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Банк Точка: Финансовые решения для ИП и Юридических лиц
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 26 Июля 2023, 20:49
Банки играют ключевую роль в экономическом развитии, предоставляя различные финансовые услуги. Один из таких банков - Банк Точка https://tochka.com/, который специализируется на предоставлении услуг и продуктов исключительно для индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц. В этой статье мы рассмотрим особенности и преимущества Банка Точка, его финансовые продукты и услуги, а также важную роль, которую он играет в поддержке бизнеса.
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