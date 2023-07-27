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Оформить полис ОМС теперь можно через Цифровые МФЦ Подмосковья
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 27 Июля 2023, 11:59
Полис обязательного медицинского страхования теперь можно оформить в цифровых зонах центров «Мои Документы» Московской области, проинформировали в пресс-службе Мингосуправления региона.
«Электронный полис ОМС оформляется на Едином портале госуслуг всего в пару кликов. Доступ к порталу есть на всех рабочих местах в цифровых зонах МФЦ, их в регионе более 800», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Надежда Куртяник.
Оформить цифровой полис ОМС можно, если изменился регион страхования, надо сменить страховую компанию, приостановить или возобновить действие полиса, а также если этот документ получаете впервые на себя или на ребенка. Перед оформлением нужно авторизоваться на Едином портале госуслуг с помощью ЕСИА.
«Если нет подтвержденной ЕСИА, сделать ее можно также в МФЦ, для этого потребуется обратиться в окно приема документов с паспортом и СНИЛС», – добавила Надежда Куртяник.
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