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Чат-бот Минтранса Подмосковья проконсультировал 3 тыс. пользователей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 27 Июля 2023, 11:59
В Московской области год назад в Телеграме был запущен сервис с умным помощником – чат-бот «Анна», которая консультирует таксистов региона по актуальным для них вопросам. За время работы бота за онлайн-консультацией обратились порядка 3 тыс. человек, передает пресс-служба регионального Минтранса.
«С начала 2023 года чат-бот проконсультировал около 1,4 тыс. пользователей о выдаче разрешений на такси, сроках рассмотрения заявлений и прекращении действия разрешений. Также чат-бот отвечает на самые популярные вопросы, поступающие в ведомство по услугам такси. Если нужного ответа нет, то бот соединит со специалистом областного ведомства. На сегодняшний день зафиксировано порядка 900 личных консультаций», - говорится в сообщении.
Чаще всего пользователей интересовали вопросы о том, как признать разрешение недействующим, а также просили разъяснить причину отказа в выдаче разрешения. В июне большое количество вопросов было посвящено электронной подписи документов для граждан РФ.
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