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В «Галерее на Чистых Прудах» в Москве открывается выставка «Поэзия мурановских пейзажей»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 27 Июля 2023, 12:00
С 1 по 26 августа в «Галерее на Чистых Прудах» в Москве будет работать выставка «Поэзия мурановских пейзажей», приуроченная к 220-летию со дня рождения русского поэта Ф.И. Тютчева и 150-летию со дня его смерти, информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«В реализации проекта приняли участие музей-заповедник "Усадьба "Мураново" им. Ф.И. Тютчева", "Галерея на Чистых Прудах" и художественная галерея "АртБаза" из Сергиева Посада. Представлены работы 24 авторов, многие из которых работали над своими произведениями в Муранове, – Александра Колотилова, Станислава Гончаров, Валерия Секрета, Сергея Филитова, Марины Бодриной, Михаила Тихоновского, Елены Догониной, и других», - говорится в сообщении.
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