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В Подмосковье женщина с хроническим заболеванием нервной системы успешно стала мамой
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Бизнес — 27 Июля 2023, 12:01
В женскую консультацию Королевской больницы для ведения беременности обратилась 22-летняя женщина с тяжелым хроническим заболеванием нервной системы. Как выяснилось, патология была диагностирована у пациентки еще в подростковом возрасте. Беременным женщинам с заболеваниями нервной системы необходимо пристальное наблюдение неврологом и акушером-гинекологом, передает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«При своевременной постановке на учет по беременности, соблюдении всех рекомендаций специалистов и лекарственной терапии женщина, страдающая от заболеваний нервной системы, может родить здорового ребенка. Заболевание при беременности опасно тем, что может привести не только к получению различных травм, но и преждевременным родам и другим осложнениям. В данном случае мы вели совместное наблюдение пациентки со специалистами областного НИИ акушерства и гинекологии», – сказал заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Королевской больницы Артур Шахназарян.
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