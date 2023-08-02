четверг
|
Продажа бизнеса: Ключевые шаги и советы для успешной сделки
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 2 Августа 2023, 22:43
Продажа бизнеса - это важный и ответственный шаг для предпринимателя. При этом решении необходимо учитывать множество факторов и правильно подойти к процессу, чтобы достичь успешной сделки и получить максимальную стоимость за свой бизнес. В этой статье мы рассмотрим ключевые шаги и советы для успешной продажи бизнеса.
Продажа бизнеса - сложный и ответственный процесс, требующий тщательной подготовки и профессионального подхода. Оценка стоимости бизнеса, правильная подготовка документации, поиск потенциальных покупателей, умение проводить переговоры и заключать сделки - все эти шаги помогут достичь успешной продажи бизнеса и получить максимальную стоимость за него.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +17 +19
утром +22 +24 днем +28 +30
Котировки
Партнеры