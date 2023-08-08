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Какие электрокарнизы работают с Андроидом

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Бизнес — 8 Августа 2023, 11:23

Рабочие специальности становятся более популярными. Сегодня сантехники востребованы, всегда обеспечены работой и получают неплохой доход. Рассмотрим особенности этой профессии и способы ее приобретения.

Кто такой сантехник

Представители сантехнической специальности монтируют, ремонтируют и обслуживают системы водоснабжения, отопления и канализации. Такие инженерные коммуникации и связанное с ними оборудование присутствуют повсеместно – в квартирах, домах, офисах, зданиях общественного пользования и на предприятиях.

В одиночку либо в составе бригады сантехник должен уметь решать следующие технические задачи:

  • монтаж, замена или ремонт трубопроводов из металла, пластика либо других материалов;
  • демонтаж и установка ванн, унитазов, раковин, душевых кабин, смесителей, кранов и т.д.;
  • замена всей сантехники в квартире либо водоснабжение частного дома под ключ;
  • составление сметы стоимости материалов и сантехнических работ;
  • чтение чертежей с сетями инженерных коммуникаций, а также иной технической документации.

Как приобрести специальность сантехника

Есть два пути, чтобы стать профессиональным сантехником – полностью официальный, предполагающий соответствующее обучение в средне специальных образовательных учреждениях, и полуофициальный с самостоятельным приобретением опыта. Покажем этапы приобретения сантехнической специальности официальным путем:

  1. Получение среднего образования с твердым знанием математики, технологий и естественных наук, которые могут понадобиться в сантехнической профессии.
  2. Обучение в колледже (техникуме) или ремесленном (профессионально-техническом) училище с соответствующей специализацией.
  3. Прохождение практической стажировки под руководством опытных мастеров.

Если есть желание приобрести опыт и навыки сантехника самостоятельно, то можно обратиться в ближайшую жилищно-коммунальную контору или компанию, обслуживающую многоквартирные жилые дома. При недостатке кадров и настоятельных просьбах соискателя могут прикрепить учеником к опытному мастеру.

Второй неофициальный способ получения профессии – примкнуть к частной бригаде монтажников отопления и сантехнических систем в качестве подсобного рабочего.

Для успешной карьеры в сфере сантехники кроме технических навыков, знания оборудования и владения инструментами обязательно потребуется кое-что еще. Это вежливость, умение говорить и договариваться с людьми, стремление решать возникающие вопросы без конфликтов.



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