Какие электрокарнизы работают с Андроидом

Рабочие специальности становятся более популярными. Сегодня сантехники востребованы, всегда обеспечены работой и получают неплохой доход. Рассмотрим особенности этой профессии и способы ее приобретения.

Кто такой сантехник

Представители сантехнической специальности монтируют, ремонтируют и обслуживают системы водоснабжения, отопления и канализации. Такие инженерные коммуникации и связанное с ними оборудование присутствуют повсеместно – в квартирах, домах, офисах, зданиях общественного пользования и на предприятиях.

В одиночку либо в составе бригады сантехник должен уметь решать следующие технические задачи:

монтаж, замена или ремонт трубопроводов из металла, пластика либо других материалов;

демонтаж и установка ванн, унитазов, раковин, душевых кабин, смесителей, кранов и т.д.;

замена всей сантехники в квартире либо водоснабжение частного дома под ключ;

составление сметы стоимости материалов и сантехнических работ;

чтение чертежей с сетями инженерных коммуникаций, а также иной технической документации.

Как приобрести специальность сантехника

Есть два пути, чтобы стать профессиональным сантехником – полностью официальный, предполагающий соответствующее обучение в средне специальных образовательных учреждениях, и полуофициальный с самостоятельным приобретением опыта. Покажем этапы приобретения сантехнической специальности официальным путем:

Получение среднего образования с твердым знанием математики, технологий и естественных наук, которые могут понадобиться в сантехнической профессии. Обучение в колледже (техникуме) или ремесленном (профессионально-техническом) училище с соответствующей специализацией. Прохождение практической стажировки под руководством опытных мастеров.

Если есть желание приобрести опыт и навыки сантехника самостоятельно, то можно обратиться в ближайшую жилищно-коммунальную контору или компанию, обслуживающую многоквартирные жилые дома. При недостатке кадров и настоятельных просьбах соискателя могут прикрепить учеником к опытному мастеру.

Второй неофициальный способ получения профессии – примкнуть к частной бригаде монтажников отопления и сантехнических систем в качестве подсобного рабочего.

Для успешной карьеры в сфере сантехники кроме технических навыков, знания оборудования и владения инструментами обязательно потребуется кое-что еще. Это вежливость, умение говорить и договариваться с людьми, стремление решать возникающие вопросы без конфликтов.