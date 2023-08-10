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Стоматологическая клиника "Ника Денталь": Качественное Здоровье Вашей Улыбки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 10 Августа 2023, 22:07
Современная стоматология предоставляет широкий спектр услуг для поддержания здоровья и красоты зубов https://nikadentalzelenograd.ru/. Среди них выделяется клиника "Ника Денталь" – место, где опытные специалисты и современное оборудование сходятся для того, чтобы обеспечить профессиональное лечение и уход за вашей улыбкой.
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