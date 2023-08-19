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В Красногорске объявлена еще одна закупка для детской областной больницы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 19 Августа 2023, 12:59
В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на поставку сухожаровых терилизаторов для оснащения здания ГБУЗ МО «Московская областная детская больница» в Красногорске, информирует пресс-служба Комитета по конкурентной политике региона.
«После заключения контракта подрядчику предстоит поставить в 2024 году 4 стерилизатора. Прием заявок уже идет и завершится 25 августа 2023 года. Начальная цена контракта - 2 589 000,04 рублей. Поставка будет финансироваться за счет средств бюджета Московской области», - говорится в сообщении.
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