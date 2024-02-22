﻿Что нужно знать о комплектации современных автомобилей?





Под комплектацией авто понимается список основных опций и характеристик. Чаще всего именно это определяет то, какой будет Эксид цена. Благодаря разнообразию предложений выбрать для себя оптимадльный вариант не составит сложностей.

Если говорить о базовой, это простой список опций, который при необходимости всегда можно расширить. Максимальная версия предполагает наличие всех современных плюшек. Практика показывает, что названые решения характеризуются повышенной функциональностью.

Выгодная стоимость характерна для первых вариантов, а вот самая высокая запрашивается на машины с полным оснащением. Не лишним будет принять во внимание такие моменты как обивка салона, вид и производительность модели.

К вопросу об основных и дополнительных опциях





К первым следует причислить те, которые предусматриваются заводом-изготовителем. Одни отвечают за удобство находящихся в салоне, другие - за безопасность. Среди дополнительных нужно отметить следующие:

усилитель руля. Управлять транспортным средством в этом случае проще. Особенно это очевидно на парковке, когда нужно и руль крутить, и педали приводить в движение;

климат-контроль. Это возможность предложить комфортные условия пребывания в салоне. Если говорить о кондиционере, он работает на охлаждение, в то время как климат является более совершенной системой;

стеклоподъемники. С помощью передних получается открывать и закрывать боковые стекла, расположенные спереди, всего только одним нажатием. Практика показывает, что это намного удобнее, чем крутить ручку. К слову сказать, указанная опция в последних авто доступна в базовой комплектации;

защита картера движка. Это хорошее решение, направленное за то, чтобы защитить двигатель от повреждений во время перемещения по дороге плохого качества. Актуально для тех, кто все время перемещается по проселочным путям;

зимние функции. Они имеют определяющее значение в наших суровых условиях. Чаще всего актуальны подогрев сидений, боковых зеркал, лобового стекла и так далее;

задние и передние датчики паркинга. Благодаря им парковаться в городе становится проще. Дело в том, что часто парковаться приходится в ограниченном пространстве, поэтому есть риск повредить чужую машину. Специальный радар проверяет пространство и звуковым оповещением говорит о дистанции до препятствия.