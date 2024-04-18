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ТОП-5 мастер-классов для бизнеса в 2024 году в России

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Бизнес — 18 Апреля 2024, 12:56

ТОП-5 мастер-классов для бизнеса в 2024 году в России?

Форма мастер-классов стремительно набирает популярность. На таких встречах опытные специалисты в сфере консалтинга и бизнеса раскрывают актуальные темы по ведению успешных предприятий, помогают подобрать эффективные управленческие стратегии. Такие мероприятия могут проходить в очной форме, так и дистанционно. По результатам проверки и сложной аналитической работы был создан ТОП лучших мастер-классов для бизнеса.

Владимир Моженков


Успешный бизнесмен с многолетним опытом делится своими практическими наблюдениями и знаниями. Каждая встреча проходит в насыщенном тренинговом формате. Предлагает структурированную информацию с массой инструментов для практического применения. Средняя продолжительность мероприятия от 8 часов. В ближайшее время запланированы мастер-классы по следующим темам:

  • 15 ежедневных шагов руководителя.
  • Ключевые показатели результативности.
  • Грамотная мотивационная программа.
  • Наука о том, как побеждать.

Предусмотрено несколько тарифов в зависимости от информационного наполнения. Минимальная стоимость составляет от 19 900 рублей. Несмотря на высокие цены, работа Владимира Моженкова демонстрирует высокую эффективность и действительно помогает новичкам в бизнесе выйти на новый уровень.

Максим Батырев


Опытный предприниматель и профессиональный бизнес-спикер, который знает абсолютно все об успешной компании. На его счету числится свыше 600 проведенных мастер-классов, а также публикация нескольких книг. Он проводит мероприятия во многих крупных городах России. В ближайшее время планируются встречи на следующие темы:

  • Как увеличить продажи в России.
  • Как создать команду мечты.
  • Как получить клиентов на всю жизнь.
  • Что означает истинное лидерство.
  • Как создать личную стратегию.

Предусмотрено несколько тарифов. Стартовая цена начинается от 20 000 рублей.

Terra


Это некоммерческий клуб предпринимателей, которые делятся секретами собственного успеха. Эксперты работают в нескольких направлениях, помогающих сократить риски неудач и увеличить доходность компании:

  • Обучение продажам.
  • Подбор успешных управленческих стратегий.
  • Построение карьеры на маркетплейсе.
  • Способы приумножения чистого дохода.

Каждая встреча сопровождается наглядными демонстрационными материалами. Некоторые мастер-классы можно посетить бесплатно. Стоимость зависит от конкретного направления и кейса.

MBM.MOS.ru


Готовит проведение мастер-класса на тему «Поиск идеи для бизнеса». Опытные спикеры будут освещать самые креативные и актуальные идеи для открытия стартапа. Программа включает обсуждение следующих вопросов:

  • 10 самых популярных и креативных идей для бизнеса.
  • Актуальные тренды на сегодняшний день.
  • Прогнозирование топовых направлений в период 2023-2025 гг.
  • Классификация типов личностей предпринимателей.

Посещение мероприятия бесплатно. Главная задача экспертов – это сократить количество неудачных проектов и дать возможность новичкам грамотно начать собственное дело.

CAMO


Это международный центр развития в Казахстане, предлагающий несколько проектов в форме мастер-класса. Ведущим является основатель проекта и успешный предприниматель Саидмурод Давлатов. В каждой встрече отображает самые острые проблемы, возникающие у многих бизнесменов. Будущие мероприятия посвящены следующим темам:

  • Комплексный выездной мастер-класс для предпринимателей.
  • Обучение для ведения сетевого бизнеса.
  • Проект, посвященный среднему бизнесу.

Кроме получения фактической и статистической информации, каждый участник сможет получить дополнительный источник энергии и узнает, как забыть про хроническую усталость. Большинство мероприятий длится в течение нескольких дней. Стартовая стоимость от 1600 долларов.



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