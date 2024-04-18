ТОП-5 мастер-классов для бизнеса в 2024 году в России?

Форма мастер-классов стремительно набирает популярность. На таких встречах опытные специалисты в сфере консалтинга и бизнеса раскрывают актуальные темы по ведению успешных предприятий, помогают подобрать эффективные управленческие стратегии. Такие мероприятия могут проходить в очной форме, так и дистанционно. По результатам проверки и сложной аналитической работы был создан ТОП лучших мастер-классов для бизнеса.

Владимир Моженков





Успешный бизнесмен с многолетним опытом делится своими практическими наблюдениями и знаниями. Каждая встреча проходит в насыщенном тренинговом формате. Предлагает структурированную информацию с массой инструментов для практического применения. Средняя продолжительность мероприятия от 8 часов. В ближайшее время запланированы мастер-классы по следующим темам:

15 ежедневных шагов руководителя.

Ключевые показатели результативности.

Грамотная мотивационная программа.

Наука о том, как побеждать.

Предусмотрено несколько тарифов в зависимости от информационного наполнения. Минимальная стоимость составляет от 19 900 рублей. Несмотря на высокие цены, работа Владимира Моженкова демонстрирует высокую эффективность и действительно помогает новичкам в бизнесе выйти на новый уровень.

Максим Батырев





Опытный предприниматель и профессиональный бизнес-спикер, который знает абсолютно все об успешной компании. На его счету числится свыше 600 проведенных мастер-классов, а также публикация нескольких книг. Он проводит мероприятия во многих крупных городах России. В ближайшее время планируются встречи на следующие темы:

Как увеличить продажи в России.

Как создать команду мечты.

Как получить клиентов на всю жизнь.

Что означает истинное лидерство.

Как создать личную стратегию.

Предусмотрено несколько тарифов. Стартовая цена начинается от 20 000 рублей.

Terra





Это некоммерческий клуб предпринимателей, которые делятся секретами собственного успеха. Эксперты работают в нескольких направлениях, помогающих сократить риски неудач и увеличить доходность компании:

Обучение продажам.

Подбор успешных управленческих стратегий.

Построение карьеры на маркетплейсе.

Способы приумножения чистого дохода.

Каждая встреча сопровождается наглядными демонстрационными материалами. Некоторые мастер-классы можно посетить бесплатно. Стоимость зависит от конкретного направления и кейса.

MBM.MOS.ru





Готовит проведение мастер-класса на тему «Поиск идеи для бизнеса». Опытные спикеры будут освещать самые креативные и актуальные идеи для открытия стартапа. Программа включает обсуждение следующих вопросов:

10 самых популярных и креативных идей для бизнеса.

Актуальные тренды на сегодняшний день.

Прогнозирование топовых направлений в период 2023-2025 гг.

Классификация типов личностей предпринимателей.

Посещение мероприятия бесплатно. Главная задача экспертов – это сократить количество неудачных проектов и дать возможность новичкам грамотно начать собственное дело.

CAMO





Это международный центр развития в Казахстане, предлагающий несколько проектов в форме мастер-класса. Ведущим является основатель проекта и успешный предприниматель Саидмурод Давлатов. В каждой встрече отображает самые острые проблемы, возникающие у многих бизнесменов. Будущие мероприятия посвящены следующим темам:

Комплексный выездной мастер-класс для предпринимателей.

Обучение для ведения сетевого бизнеса.

Проект, посвященный среднему бизнесу.

Кроме получения фактической и статистической информации, каждый участник сможет получить дополнительный источник энергии и узнает, как забыть про хроническую усталость. Большинство мероприятий длится в течение нескольких дней. Стартовая стоимость от 1600 долларов.