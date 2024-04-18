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ТОП-5 мастер-классов для бизнеса в 2024 году в России
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Бизнес — 18 Апреля 2024, 12:56
ТОП-5 мастер-классов для бизнеса в 2024 году в России?
Форма мастер-классов стремительно набирает популярность. На таких встречах опытные специалисты в сфере консалтинга и бизнеса раскрывают актуальные темы по ведению успешных предприятий, помогают подобрать эффективные управленческие стратегии. Такие мероприятия могут проходить в очной форме, так и дистанционно. По результатам проверки и сложной аналитической работы был создан ТОП лучших мастер-классов для бизнеса.
Владимир Моженков
Успешный бизнесмен с многолетним опытом делится своими практическими наблюдениями и знаниями. Каждая встреча проходит в насыщенном тренинговом формате. Предлагает структурированную информацию с массой инструментов для практического применения. Средняя продолжительность мероприятия от 8 часов. В ближайшее время запланированы мастер-классы по следующим темам:
Предусмотрено несколько тарифов в зависимости от информационного наполнения. Минимальная стоимость составляет от 19 900 рублей. Несмотря на высокие цены, работа Владимира Моженкова демонстрирует высокую эффективность и действительно помогает новичкам в бизнесе выйти на новый уровень.
Максим Батырев
Опытный предприниматель и профессиональный бизнес-спикер, который знает абсолютно все об успешной компании. На его счету числится свыше 600 проведенных мастер-классов, а также публикация нескольких книг. Он проводит мероприятия во многих крупных городах России. В ближайшее время планируются встречи на следующие темы:
Предусмотрено несколько тарифов. Стартовая цена начинается от 20 000 рублей.
Terra
Это некоммерческий клуб предпринимателей, которые делятся секретами собственного успеха. Эксперты работают в нескольких направлениях, помогающих сократить риски неудач и увеличить доходность компании:
Каждая встреча сопровождается наглядными демонстрационными материалами. Некоторые мастер-классы можно посетить бесплатно. Стоимость зависит от конкретного направления и кейса.
MBM.MOS.ru
Готовит проведение мастер-класса на тему «Поиск идеи для бизнеса». Опытные спикеры будут освещать самые креативные и актуальные идеи для открытия стартапа. Программа включает обсуждение следующих вопросов:
Посещение мероприятия бесплатно. Главная задача экспертов – это сократить количество неудачных проектов и дать возможность новичкам грамотно начать собственное дело.
CAMO
Это международный центр развития в Казахстане, предлагающий несколько проектов в форме мастер-класса. Ведущим является основатель проекта и успешный предприниматель Саидмурод Давлатов. В каждой встрече отображает самые острые проблемы, возникающие у многих бизнесменов. Будущие мероприятия посвящены следующим темам:
Кроме получения фактической и статистической информации, каждый участник сможет получить дополнительный источник энергии и узнает, как забыть про хроническую усталость. Большинство мероприятий длится в течение нескольких дней. Стартовая стоимость от 1600 долларов.
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