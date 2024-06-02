Как проходит внесудебное банкротство и как его реализовать?

Кредиты стали частью повседневной жизни россиян, почти каждый берет ссуды. Однако в жизни могут произойти разные сложные ситуации. В таком случае оплачивать счета может не быть возможности. Некоторые берут новые ссуды, погашая старые, другие просто игнорируют платежи. В итоге дело передают судебным приставам и происходит арест счетов. Не стоит допускать такой ситуации, лучше рассмотреть вариант банкротства.

Эта процедура уже несколько лет доступна физическим лицам, а с осени 2020 года схему упростили, заявление можно подать через МФЦ бесплатно.





Условия для внесудебного банкротства

Действие закона о банкротстве затрагивает не все долги физического лица. Это могут быть кредиты, счета по коммунальным услугам, налоги.

Исключение составляют долги по алиментам и возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью другого человека.

Банкротство - легальная процедура списания ссуд, если взыскать её невозможно. Начать процедуру банкротства физическое лицо должно если доход не позволяет в срок оплачивать платежи и должник понимает, что в ближайшее время его финансовое положение не улучшится.

Справка! Самостоятельно пройти процедуру внесудебного банкротства (путем подачи ходатайства в МФЦ) можно при наличии долга от 25 тыс. до 1 млн рублей.

Также нужно соответствовать одному из нижеуказанных условий:

не было возможности погасить долг по исполнительному листу, котрое было выдано не позднее чем за семь лет до даты обращении с заявлением о несостоятельности;

лицо - пенсионер, у которого кроме пенсионных выплат нет дополнительного заработка имущества. Исполнительное производство длится год, но долг так и не взыскан;

женщины, которые получают только пособия на детей и не имеют имущества для списания долга. С момента выдачи исполнительного листа прошел год, но долг так и не списали.

Пошаговая инструкция, как подать на внесудебное банкротство

Если лицо подходит по всем критериям, то гражданин имеет право самостоятельно обратиться в МФЦ с ходатайством о признании его несостоятельным.

Порядок действий следующий:

Определить список кредиторов. Сделать нужно это самостоятельно.

В перечне необходимо правильно указать наименование кредиторов и их юридический адрес (Сюда входят микрофинансовые организации, банки, налоговые органы, жилищно-коммунальные службы и другие) или данные физического лица (долг по расписке или договору займа), также прописать сумму долга на момент подачи ходатайства, срок заключения кредитного договора и иные данные по каждому кредитору.

Бланк обращения можно найти на сайте МФЦ.

Подать документ можно в МФЦ по месту жительства (не все МФЦ принимают такие заявления, перед обращением за услугой, лучше уточнить данную информацию).

В указанное время подойти на прием и составить заявление. По правилам, сотрудник МФЦ должен помочь клиенту с составлением документа, подсказать, как правильно заполнить.

К ходатайству прилагается перечень кредиторов и комплект документов, который включает документ, удостоверяющий личность гражданина, СНИЛС, ИНН и иные справки (по требованию).

К заявлению не нужно прикладывать документы от кредиторов. За подачу ходатайства гос. пошлину не нужно уплачивать, данная процедура бесплатная.

Внимание! Если клиент не указал каких-то кредиторов, то процедура банкротства не коснется обязательств перед ними и такие долги придется возвращать согласно условиям кредитного договора.

В МФЦ принимают заявление и выдают гражданину расписку, с этого момента нужно ждать полгода. Ничего предпринимать дополнительно не нужно, если со стороны кредиторов не поступают жалобы или возражения.

Что происходит с момента включения должника в реестр внесудебных банкротов

В течение одного рабочего дня сотрудник МФЦ проводит проверку по базе ФССП на предмет открытых и закрытых исполнительных производств, а также уточняет не подал ли заявитель документы в другое МФЦ или в Арбитражный суд.

Если по итогам проверки, все критерии соблюдены, то заявление передается в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве для публикации сообщения.

В течение шести месяцев с момента включения должника в ЕФРСБ длится процедура банкротства. В этот период:

запрещено списывать обязательные платежи;

запрещается начислять штрафы и пени, сумма долга не увеличивается;

кредиторы узнают, что заемщик намерен списать все долги. В течение шести месяцев заинтересованные лица имеют право проверить имущество должника путем подачи запроса в Управление Росреестра о недвижимости, в МВД о наличии транспортных средств и других вещей.

Кроме того, если на момент оформления кредита физическое лицо указывало о наличии у него в собственности определенного имущества, кредиторы имеют право уточнить, что стало с этим имуществом. Если производились сделки по отчуждению имущества их можно оспорить.

Важно! При наличии у должника имущества, на которое можно продать с торгов, дело переведут в Арбитражный суд.

При отсутствии жалоб в течение шести месяцев долги списывают.

В случае, если за вышеуказанный период финансовое положение должника улучшится и он будет иметь возможность погасить долг, он должен будет сообщить об этом в МФЦ и прекратить процедуру несостотельности.

Последствия внесудебного банкротства

Если за шесть месяцев материальное положение должника не изменится и кредиторы не найдут у физического лица имущества, которое можно реализовать, то гражданин признается банкротом. Данная запись публикуется на портале ЕФРСБ. Все долги перед кредиторами, указанные в заявлении должника списываются.

Повторно пройти процедуру банкротства можно только через десять лет.





Банкротство сложная процедура, однако, это единственный легальный способ списать все долги по кредитам. Не стоит дожидаться просрочек и звонков от коллекторов. Лучше сразу обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут составить заявление и подать его в соответствующие органы. Так вы сможете быстрей объявить себя банкротом и забыть обо всех ссудах.