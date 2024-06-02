воскресенье
|
Как проходит внесудебное банкротство и как его реализовать?
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 2 Июня 2024, 17:01
Кредиты стали частью повседневной жизни россиян, почти каждый берет ссуды. Однако в жизни могут произойти разные сложные ситуации. В таком случае оплачивать счета может не быть возможности. Некоторые берут новые ссуды, погашая старые, другие просто игнорируют платежи. В итоге дело передают судебным приставам и происходит арест счетов. Не стоит допускать такой ситуации, лучше рассмотреть вариант банкротства.
Эта процедура уже несколько лет доступна физическим лицам, а с осени 2020 года схему упростили, заявление можно подать через МФЦ бесплатно.
Условия для внесудебного банкротства
Действие закона о банкротстве затрагивает не все долги физического лица. Это могут быть кредиты, счета по коммунальным услугам, налоги.
Исключение составляют долги по алиментам и возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью другого человека.
Банкротство - легальная процедура списания ссуд, если взыскать её невозможно. Начать процедуру банкротства физическое лицо должно если доход не позволяет в срок оплачивать платежи и должник понимает, что в ближайшее время его финансовое положение не улучшится.
Также нужно соответствовать одному из нижеуказанных условий:
Пошаговая инструкция, как подать на внесудебное банкротство
Если лицо подходит по всем критериям, то гражданин имеет право самостоятельно обратиться в МФЦ с ходатайством о признании его несостоятельным.
Порядок действий следующий:
В перечне необходимо правильно указать наименование кредиторов и их юридический адрес (Сюда входят микрофинансовые организации, банки, налоговые органы, жилищно-коммунальные службы и другие) или данные физического лица (долг по расписке или договору займа), также прописать сумму долга на момент подачи ходатайства, срок заключения кредитного договора и иные данные по каждому кредитору.
Бланк обращения можно найти на сайте МФЦ.
К ходатайству прилагается перечень кредиторов и комплект документов, который включает документ, удостоверяющий личность гражданина, СНИЛС, ИНН и иные справки (по требованию).
К заявлению не нужно прикладывать документы от кредиторов. За подачу ходатайства гос. пошлину не нужно уплачивать, данная процедура бесплатная.
В МФЦ принимают заявление и выдают гражданину расписку, с этого момента нужно ждать полгода. Ничего предпринимать дополнительно не нужно, если со стороны кредиторов не поступают жалобы или возражения.
Что происходит с момента включения должника в реестр внесудебных банкротов
В течение одного рабочего дня сотрудник МФЦ проводит проверку по базе ФССП на предмет открытых и закрытых исполнительных производств, а также уточняет не подал ли заявитель документы в другое МФЦ или в Арбитражный суд.
Если по итогам проверки, все критерии соблюдены, то заявление передается в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве для публикации сообщения.
В течение шести месяцев с момента включения должника в ЕФРСБ длится процедура банкротства. В этот период:
Кроме того, если на момент оформления кредита физическое лицо указывало о наличии у него в собственности определенного имущества, кредиторы имеют право уточнить, что стало с этим имуществом. Если производились сделки по отчуждению имущества их можно оспорить.
При отсутствии жалоб в течение шести месяцев долги списывают.
В случае, если за вышеуказанный период финансовое положение должника улучшится и он будет иметь возможность погасить долг, он должен будет сообщить об этом в МФЦ и прекратить процедуру несостотельности.
Последствия внесудебного банкротства
Если за шесть месяцев материальное положение должника не изменится и кредиторы не найдут у физического лица имущества, которое можно реализовать, то гражданин признается банкротом. Данная запись публикуется на портале ЕФРСБ. Все долги перед кредиторами, указанные в заявлении должника списываются.
Повторно пройти процедуру банкротства можно только через десять лет.
Банкротство сложная процедура, однако, это единственный легальный способ списать все долги по кредитам. Не стоит дожидаться просрочек и звонков от коллекторов. Лучше сразу обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут составить заявление и подать его в соответствующие органы. Так вы сможете быстрей объявить себя банкротом и забыть обо всех ссудах.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +21 +23
ночью +18 +20 утром +22 +24
Котировки
Партнеры