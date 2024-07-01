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Имплантация зубов в Москве: Современные решения для восстановления улыбки

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Бизнес — 1 Июля 2024, 15:05

имплантация зубов в москве — это передовая методика восстановления утраченных зубов, позволяющая вернуть естественную улыбку и полноценное жевание. В Москве доступно множество клиник, предлагающих эту услугу на высоком уровне.

Преимущества имплантации зубов:

  1. Естественный вид и комфорт: Импланты полностью заменяют потерянные зубы, выглядят и ощущаются как натуральные.
  2. Долговечность: Правильно установленный имплант служит десятилетиями, при этом не требуя специальных условий ухода.
  3. Сохранение структуры челюсти: Импланты предотвращают атрофию костной ткани, что происходит при отсутствии зубов.
  4. Удобство в использовании: Импланты не требуют извлечения для чистки, как съемные протезы, и не ограничивают в выборе пищи.

Процесс имплантации:

  1. Консультация и диагностика: Включает осмотр стоматологом, рентгеновское исследование и составление плана лечения.
  2. Хирургический этап: Введение титанового штифта в челюстную кость, который будет служить корнем для будущего зуба.
  3. Период заживления: Процесс остеоинтеграции (приживления) импланта, который может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.
  4. Протезирование: Установка коронки, мостовидного протеза или съемного протеза на имплант.

Выбор клиники:

При выборе клиники для имплантации зубов в Москве, важно обратить внимание на:

  • Квалификацию специалистов.
  • Современное оборудование.
  • Отзывы пациентов.
  • Гарантии на выполненные работы.

Стоимость имплантации:

Цена зависит от выбранной системы имплантов, сложности случая и дополнительных процедур, таких как синус-лифтинг или костная пластика.

Имплантация зубов в Москве — это надежное решение для тех, кто хочет вернуть не только функциональность, но и эстетичность своей улыбки. Современные технологии и опытные специалисты гарантируют высокое качество выполнения процедуры



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