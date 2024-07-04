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Франшиза "Мясницкий ряд": прибыльный бизнес с известным брендом
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Бизнес — 4 Июля 2024, 10:25
Франшиза "Мясницкий ряд"
Франчайзинг представляет собой уникальную возможность для предпринимателей развивать бизнес под крылом известного бренда, получая готовые бизнес-технологии и консультационную поддержку. "Мясницкий ряд", знаменитый своим ассортиментом качественной мясной продукции и эффективной маркетинговой политикой, предлагает партнёрство в формате франчайзинга. Сеть уже насчитывает более 700 торговых точек: от павильонов до магазинов по всей России, начиная от Калининграда до Сахалина.
Присоединяясь к франчайзинговой сети "Мясницкий ряд", партнёры получают множество преимуществ: гарантированный спрос на продукцию, высокий уровень обслуживания, доступ к проверенной бизнес-модели и возможность участия в национальных маркетинговых кампаниях.
Регионы, где активно предлагается франшиза "Мясницкий ряд", включают территории близ Москвы: Нижегородская, Ярославская, Рязанская, Тверская, Калужская области, что обеспечивает широкие возможности для развития бизнеса.
Инвестиции, необходимые для открытия одного магазина, начинаются от 700 000 рублей.
Для потенциальных партнеров желательно иметь успешный опыт в торговле продуктами питания порядка трех лет. Кандидаты должны быть готовы открыть как минимум два фирменных магазина "Мясницкий ряд". Также необходимо располагать помещениями, отвечающими всем требованиям для магазинов, и готовностью соблюдать стандарты фирменных магазинов "Мясницкий ряд".
Рекомендуется, чтобы франчайзинговое помещение находилось в стратегической близости к жилым районам и ключевым транспортным узлам. Предпочтительные варианты расположения включают street-retail и торговые центры, особенно рядом с другими продуктовыми магазинами, а также продуктовые рынки, гастрономы, продуктовые магазины и отдельно стоящие павильоны.
Ассортимент "Мясницкого ряда" регулярно обновляется, включая широкий выбор мясных изделий, таких как копчености, колбасы, сосиски и многое другое. Мясные деликатесы соответствуют международным стандартам безопасности пищевых продуктов. В планах компании — расширение сети в центральных регионах России. Для получения детальной информации об условиях сотрудничества можно обратиться на официальный сайт компании https://fmmr.market/franchayzing/.
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