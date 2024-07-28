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Алюминиевые окна: ремонтировать или заменять?

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Бизнес — 28 Июля 2024, 14:57

Лучший способ избежать дорогостоящего ремонта любой техники – своевременная профилактика и качественное техническое обслуживание. Это касается и современных оконных систем. Ремонт окон из алюминиевого профиля может быть сложным и долгим, если небольшую проблему не решили сразу, как только она появилась.

Как и все остальные механизмы, окна могут ломаться при неправильной эксплуатации, по причине брака комплектующих или просто со временем из-за износа деталей.

Как определить, что окнам требуется ремонт

Стоит периодически внимательно проверять следующее:

  • наличие сквозняков и продувания;

  • затрудненное закрывание или открывание окон;

  • наличие конденсата или наледи внутри оконной рамы;

  • механические дефекты стеклопакета: трещины, сколы, царапины;

  • видимые деформации профиля;

  • провисание створок;

  • качество звукоизоляции;

  • промерзание окон.

Если вы заметили хотя бы что-то одно из перечисленного, однозначно стоит вызвать мастера. Почему не рекомендуется пытаться решать проблему самостоятельно? Попытки устранить дефекты без надлежащего оборудования, а главное – без опыта работы в этой области – могут привести к еще большим проблемам.


Основные причины возникновения дефектов окон

Окна, даже недавно установленные, могут иметь дефекты, так как:

  • могут быть неправильно установлены;

  • получить повреждения во время транспортировки;

  • использовалась некачественная или бракованная фурнитура;

  • при эксплуатации не были соблюдены рекомендации производителей.

Помимо ремонта, возможно проведение реставрации окон, модернизация с заменой фурнитуры.  

Какой именно ремонт алюминиевых окон возможен

Алюминиевые окна существуют разных типов – раздвижные, распашные, фасадные. Все они имеют общие конструктивные особенности. Поэтому ремонт обычно включает:

  • замену резиновых уплотнителей, которые могут терять свои свойства со временем;

  • восстановление геометрии оконных створок при перекосах и деформации;

  • регулировку запирающих механизмов;

  • смазку трущихся деталей и замену износившихся;

  •  устранение проблем в работе петель.

В случае, если ремонт невозможен из-за значительных повреждений, производится демонтаж или переустановка окон. Качественную диагностику и при необходимости последующий ремонт может провести только профессионал, используя для этого комплект специальных инструментов. Своевременный осмотр и устранение мелких дефектов помогает избежать дорогостоящего ремонта алюминиевых окон.




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