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Алюминиевые окна: ремонтировать или заменять?
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Бизнес — 28 Июля 2024, 14:57
Лучший способ избежать дорогостоящего ремонта любой техники – своевременная профилактика и качественное техническое обслуживание. Это касается и современных оконных систем. Ремонт окон из алюминиевого профиля может быть сложным и долгим, если небольшую проблему не решили сразу, как только она появилась.
Как и все остальные механизмы, окна могут ломаться при неправильной эксплуатации, по причине брака комплектующих или просто со временем из-за износа деталей.
Как определить, что окнам требуется ремонт
Стоит периодически внимательно проверять следующее:
Если вы заметили хотя бы что-то одно из перечисленного, однозначно стоит вызвать мастера. Почему не рекомендуется пытаться решать проблему самостоятельно? Попытки устранить дефекты без надлежащего оборудования, а главное – без опыта работы в этой области – могут привести к еще большим проблемам.
Основные причины возникновения дефектов окон
Окна, даже недавно установленные, могут иметь дефекты, так как:
Помимо ремонта, возможно проведение реставрации окон, модернизация с заменой фурнитуры.
Какой именно ремонт алюминиевых окон возможен
Алюминиевые окна существуют разных типов – раздвижные, распашные, фасадные. Все они имеют общие конструктивные особенности. Поэтому ремонт обычно включает:
В случае, если ремонт невозможен из-за значительных повреждений, производится демонтаж или переустановка окон. Качественную диагностику и при необходимости последующий ремонт может провести только профессионал, используя для этого комплект специальных инструментов. Своевременный осмотр и устранение мелких дефектов помогает избежать дорогостоящего ремонта алюминиевых окон.
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