Сетки-плиссе – эффективная защита от насекомых

Противомоскитные сетки – незаменимый предмет в доме в теплое время года. Это надежная защита от насекомых, позволяющая обходиться без фумигаторов и других видов химических репеллентов. Всем известна классическая конструкция москитных сеток, натянутых на раму, которая вставляется в специальные держатели на окнах. Антимоскитные сетки плиссе на окна (второе название – «сетки- гармошки») имеют принципиально иное устройство, обеспечивая более высокий уровень комфортности.





Основные отличия москитной сетки плиссе от стандартной рамочной

Москитная сетка плиссе на окна представляет собой складную конструкцию с плиссированным полотном, напоминающим гармошку. Полотно сетки изготовлено из износостойкого материала, устойчивого к воздействию солнца, влаги и перепадам температур. Такая сетка может быть изготовлена практически в любом размере и использоваться для защиты от комаров просторных веранд и уличных беседок. Сетка может устанавливаться как на пластиковые окна и двери, так и на деревянные, процесс установки не имеет принципиальных отличий.

Одним из главных достоинств сеток плиссе является то, что полотно можно сделать значительно большей площади, чем бывают традиционные москитные сетки и использовать для защиты открытых ресторанов, развлекательных площадок и т.д.

Сетки плиссе нет необходимости демонтировать на зимний период, их просто задвигают внутрь створки окна или двери. При этом они имеют улучшенные эксплуатационные качества и отличаются длительным сроком службы даже в условиях перепадов температуры.

Для открытых террас сетки плиссе могут служить легкими сдвижными дверями: они легко двигаются по направляющим. Вариант открывания может быть как вертикальный, так и горизонтальный, а можно сдвигать створки навстречу друг другу с двух сторон.

Еще одним важным качеством сетки плиссе является ее исключительная эстетичность. Можно подобрать дизайн, в наибольшей степени подходящий к конкретному интерьеру, а если не устраивают готовые решения, можно заказать эксклюзивную покраску, но цена такой сетки будет выше стандартной.

Хотя москитную сетку плиссе называют еще сетка-антимошка, но она обеспечивает защиту не только от насекомых, но и от пыли, пуха, ультрафиолета.

Москитные сетки плиссе становятся все более популярными, постепенно вытесняя на рынке классические антимоскитки.