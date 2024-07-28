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Промышленные чиллеры: назначение и области применения

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Бизнес — 28 Июля 2024, 15:00

Химическая, фармацевтическая, пищевая промышленность – отрасли, в которых для обеспечения стабильности и эффективности производства бывает необходимо поддержание определенных температур. И здесь незаменимыми становятся промышленные чиллеры – специальные компрессорно-конденсаторные холодильные установки. Теплоносителем, циркулирующим в контуре охлаждения, в таких системах могут быть как обычная вода, так и специальные жидкости. Существуют модели, предназначенные только для охлаждения в температурном диапазоне от +5о до +35о C и универсальные модели, с дополнительной функцией нагрева до +50о С.

Благодаря высокой эффективности охлаждения они справляются с большими объемами тепла, выделяемого в ходе технологических процессов. Корпус чиллеров выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Опционально может использоваться сталь 304. Чиллеры разработаны для работы в условиях непрерывной эксплуатации, что особенно важно для промышленных производств, где простои недопустимы.


Надежность и безопасность эксплуатации обеспечивает многоуровневая система безопасности. Устройства оснащены автоматическими системами управления, которые упрощают их эксплуатацию и позволяют точно поддерживать заданные температурные параметры, имеют функцию самодиагностики, защиту от перегрузки холодильной камеры, предохранительный клапаном от повышения давления, реле перегрузки и другие элементы защиты.

Современные системы энергопотребления чиллеров серии ТН-П1 полностью соответствуют международным стандартам и обеспечивают низкие эксплуатационные затраты, а также позволяют значительно снизить объемы использованной воды.

Где используются

Область применения промышленных чиллеров весьма широка, это:

  • химическая промышленность: для поддержания нужных температурных режимов при проведении химических реакций и производственных процессов;

  • фармацевтическая промышленность: для охлаждения оборудования и производственных линий, для обеспечения стабильных условий хранения и производства препаратов;

  • пищевая промышленность: для охлаждения продуктов питания, поддержания температурных условий при производстве и хранении продукции;

  • научные лаборатории: охлаждение оборудования и экспериментальных установок, требующих точного поддержания температурного режима;

  • тяжелая промышленность: для охлаждения оборотной воды, печей и вакуумных насосов;               

  • системы климатического контроля: для охлаждения воздуха.

Промышленные чиллеры – это надежное и эффективное решение для поддержания нужных температурных условий в различных производственных и научных процессах, обеспечение высокой производительности и безопасности эксплуатации. Генерация холода поддерживается на уровне, необходимом для охлаждения теплоносителя до нужной температуры, в обычных чиллерах это плюсовые значения.

Благодаря широкому модельному ряду с различными параметрами мощности, вариациями по дизайну возможно подобрать вариант, оптимально подходящий для конкретных производственных задач. Оборудование поставляется с полным пакетом эксплуатационной и технической документации в соответствии с требованиями Технического регламента ТС.




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