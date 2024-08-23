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Апостиль на свидетельство о рождении: в каких случаях и зачем он необходим для использования за рубежом

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Бизнес — 23 Августа 2024, 13:19

Вопрос легализации документов на международном уровне нередко становится актуальным для многих граждан. Особое внимание стоит уделить свидетельству о рождении – документу, который играет важную роль не только в детстве, но и на протяжении всей жизни человека. Но для использования этого документа за границей зачастую требуется апостиль – специальный штамп, который подтверждает подлинность документа и его юридическую силу на международном уровне.

В каких случаях он необходим

Апостиль – это упрощенная форма легализации документов, принятая в странах, подписавших Гаагскую конвенцию 1961 года. Этот штамп ставится на официальные документы, включая свидетельства о рождении, и подтверждает их подлинность в других странах, присоединившихся к конвенции. Если вы планируете использовать свидетельство о рождении за границей, апостиль крайне необходим.

Когда требуется:

  • переезд на постоянное место жительства в другую страну;
  • оформление наследства в иностранном государстве;
  • заключение брака за границей;
  • участие в образовательных программах за пределами России;
  • заключение сделок с недвижимостью, когда объект оформлен на несовершеннолетнего.

Каждая из этих ситуаций требует подтверждения подлинности документа, и апостиль – наиболее распространенный способ легализации свидетельства о рождении.

Как и где можно оформить

Апостиль на свидетельство о рождении можно получить только в той стране, где был выдан сам документ. В России это возможно сделать в архивных отделах ЗАГС, где документ был изначально зарегистрирован.

Особое внимание следует уделить легализации свидетельств о рождении, выданных в СССР. Такие документы, как правило, имеют форму жесткой книжечки, на которой отсутствует свободное место для печати. В этом случае легализация может быть проведена двумя способами: либо удостоверение оригинала в архиве ЗАГСа, с подшиванием листа с апостилем, либо получение дубликата документа нового образца и его стандартное апостилирование.

Стоит отметить, что апостиль, проставленный на свидетельствах о рождении советского образца, может быть принят не во всех странах. Поэтому, если есть сомнения, целесообразно заказать дубликат свидетельства нового образца. Такой документ будет признан в любой точке мира.

Где заказать апостиль

Для оформления апостиля можно обратиться в специализированные бюро, которые оказывают услуги по легализации документов. Например, www.perevodmoskva.ru предлагает комплексный подход к легализации, включая перевод, нотариальное заверение и оформление апостиля. Это особенно удобно, если вам нужно оперативно подготовить документы для подачи в иностранные инстанции.

И не стоит откладывать процедуру на последний момент, так как процесс может занять от нескольких дней до нескольких недель. Кроме того, убедитесь, что у вас есть вся необходимая информация о требованиях принимающей стороны, чтобы избежать лишних задержек и недоразумений.



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