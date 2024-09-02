Telegram каналы, посвященные косметике, являются отличным источником информации и вдохновения для тех, кто интересуется миром красоты и ухода за собой. В этой статье мы рассмотрим некоторые из лучших тг каналы про косметику, посвященных косметике, которые помогут вам оставаться в курсе последних трендов, новинок и полезных советов.

1. @beautyinsider_ru

@beautyinsider_ru — один из самых популярных каналов о косметике в Telegram на русском языке. Канал предлагает разнообразный контент, включая обзоры новинок косметики, тесты продуктов, советы по уходу за кожей и волосами, а также новости из мира красоты. Beauty Insider сотрудничает с известными бьюти-блогерами и экспертами, что гарантирует качество и достоверность информации.

2. @cosmo_beauty

@cosmo_beauty — официальный канал журнала Cosmopolitan, посвященный красоте и уходу за собой. Канал предлагает советы по макияжу, уходу за кожей и волосами, а также обзоры новинок косметики. Кроме того, здесь можно узнать о трендах в мире красоты и получить советы от экспертов.

3. @makeup_by_marina

@makeup_by_marina — канал, созданный популярным визажистом Мариной Смирновой. Канал предлагает обзоры косметики, мастер-классы по макияжу, советы по уходу за кожей и волосами, а также вдохновляющие образы. Марина Смирнова сотрудничает с известными брендами косметики и делится эксклюзивной информацией о новинках и тенденциях в мире макияжа.

4. @beauty_blogger

@beauty_blogger — канал, созданный бьюти-блогером Настей Константиновой. Канал предлагает обзоры косметики, советы по уходу за кожей и волосами, а также мастер-классы по макияжу. Настя Константинова тестирует разные продукты и делится своим мнением о них, а также рассказывает о своих любимых косметических средствах.

5. @green_beauty

@green_beauty — канал, посвященный органической и натуральной косметике. Канал предлагает обзоры продуктов, советы по уходу за кожей и волосами натуральными средствами, а также информацию о брендах, которые придерживаются принципов устойчивого развития. Если вы заботитесь об окружающей среде и хотите перейти на более чистые и экологичные косметические продукты, этот канал будет вам полезен.

6. @beauty_geek

@beauty_geek — канал, созданный бьюти-обозревателем Анной Богословской. Канал предлагает обзоры новинок косметики, тесты продуктов, а также советы по уходу за кожей и волосами. Анна Богословская сотрудничает с известными брендами косметики и делится эксклюзивной информацией о новинках и тенденциях в мире красоты.

7. @beauty_trends

@beauty_trends — канал, посвященный трендам в мире красоты. Канал предлагает обзоры новинок косметики, советы по макияжу и уходу за кожей и волосами, а также информацию о самых актуальных тенденциях в мире красоты. Если вы хотите быть в курсе последних трендов и новинок, этот канал будет вам полезен.

В заключение, Telegram каналы, посвященные косметике, являются отличным источником информации и вдохновения для тех, кто интересуется миром красоты и ухода за собой. В этой статье мы рассмотрели некоторые из лучших каналов в Telegram, посвященных косметике, которые помогут вам оставаться в курсе последних трендов, новинок и полезных советов