В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ) организации и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, подлежат постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения организации, месту жительства физического лица или по месту нахождения их постоянного представительства.

При постановке на учет налогоплательщику присваивается уникальный код причины постановки на учет, (КПП). Этот код является обязательным реквизитом при заполнении налоговых деклараций, расчетов по налогам и сборам, а также других документов, представляемых в налоговый орган.

КПП состоит из девяти цифр, каждая из которых имеет определенное значение:

Первая цифра обозначает код налогового органа, в котором налогоплательщик состоит на учете.

Вторая и третья цифры обозначают код причины постановки на учет. Существует 14 видов причин, каждая из которых имеет свой код. Например, код "101" означает постановку на учет в качестве организации, код "102" - постановку на учет в качестве индивидуального предпринимателя, код "103" - постановку на учет в качестве обособленного подразделения организации и т.д.

Четвертая, пятая и шестая цифры обозначают номер налогового органа, в котором налогоплательщик состоит на учете.

Седьмая, восьмая и девятая цифры обозначают номер записи в книге учета налогоплательщиков.

Присвоение КПП производится налоговым органом при постановке на учет налогоплательщика. В случае изменения причины постановки на учет налогоплательщику присваивается новый КПП.

Важно отметить, что в случае если налогоплательщик имеет несколько обособленных подразделений, каждому из них присваивается свой КПП. При этом основной КПП организации не изменяется.

В заключение можно отметить, что код причины постановки на учет является важным реквизитом, необходимым для правильного исчисления и уплаты налогов. При заполнении налоговых деклараций и других документов, представляемых в налоговый орган, необходимо указывать правильный КПП, соответствующий причине постановки на учет. В случае возникновения вопросов или сомнений в правильности присвоения КПП налогоплательщик вправе обратиться в налоговый орган за консультацией или разъяснениями