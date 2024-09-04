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что такое тендер простыми словами

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Бизнес — 4 Сентября 2024, 16:13

Что такое тендер простыми словами

Хотя самого этого термина в законе нет и профессиональным сообществом он не используется, тендером называют закупочную процедуру, в ходе которой проводится конкурентное состязание между потенциальными поставщиками за право заключить договор. Чтобы понять, что такое тендер простыми словами, можно представить себе рынок, на котором озадаченный покупатель стоит возле прилавков нескольких продавцов. Он озвучивает им, что ему нужно, а каждый из продавцов начинает предлагать ему купить требуемый товар. Покупатель выслушивает каждого, изучает особенности предлагаемого продукта и цену. Продавцы торгуются, снижая цену. В итоге сделку совершают с тем, предложение которого оказалось наилучшим.

Многие организации ищут контрагентов для осуществления поставок, получения услуг, выполнения работ через проведение тендера, поскольку он позволяет получить лучшие условия сотрудничества. Конкурентные процедуры — основной способ проведения закупок для нужд государственных заказчиков, компаний в государственной собственности, естественных монополистов.

Правила проведения тендеров определяются законодательно или (в случае коммерческих закупок) на усмотрение заказчика. Организатор закупки устанавливает требования к участникам, ограничения, критерии выбора победителя. При этом важно, чтобы условия процедуры были озвучены до начала приема заявок от претендентов, а в ходе закупки всем участникам был обеспечен равный доступ к ней. Заказчик, допускающий необоснованную дискриминацию, может быть наказан в соответствии с законодательством о защите конкуренции.

В рамках государственного заказа возможны три способа проведения тендера:

— Аукционы

— Запросы котировок (для простых закупок)

— Конкурсы (при поставке сложной продукции)

Коммерческие заказчики применяют и другие способы.

По доступности для участников тендеры бывают открытыми (участвовать могут любые физические или юридические лица) и закрытыми (круг участников ограничен ввиду сложности предмета закупки или для обеспечения секретности). Часть процедур проводят только среди субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) — крупные компании к ним не допускают. Реестр СМСП формирует Федеральная налоговая служба в соответствии с оборотом и ресурсами компаний.

Тендерная площадка открывает поставщикам новые возможности для расширения сбыта продукции, налаживания сотрудничества с крупными надежными заказчиками, наработки опыта, деловых связей.



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