ТОП-6 лучших компаний клининга по уборке коттеджей в СПб

Спрос на клининговые услуги сказывается на предложении, количество подобных компаний в крупных городах неуклонно растет. Несмотря на большой выбор, потенциальные клиенты находятся в затруднительном положении. Чтобы упростить задачу, не искать информацию на разных сайтах, удобно пользоваться отраслевыми рейтингами. Для составления данного списка оценивались отзывы клиентов, ассортимент услуг, удобство сайта, сервис и другие важные моменты. Все компании, попавшие в этот рейтинг, работают качественно, имеют отличную репутацию. В перечне услуг есть клининг коттеджей и домов на территории Петербурга и Ленинградской области. .

КлианОн

Сайт: https://cleanon.ru/spb/uborka-domov/uborka-kottedzhej/

Контакты: info@cleanon.ru





Заслуженный лидер рейтинга работает на рынке давно и зарекомендовал себя с лучшей стороны. В списке услуг все основные виды уборки: генеральная, регулярная, после ремонта и ЧП. При желании можно заказать экологические процедуры или добавить дополнительные. Клинеры качественно и бережно очищают любые поверхности, делают химчистку, моют окна, освежают воздух. Бригада оперативно выезжает на объект в пределах города и области. Все пожелания заказчика неизменно учитываются. Средства перед применением тестируются, особенно, если дело касается деликатных поверхностей. Комфортный сайт позволяет получить всю необходимую информацию, оформить заказ разными способами. Механизм сотрудничества отлажен, менеджер находится на связи постоянно.

Основные услуги:

генеральная, регулярная уборка;

клининг жилых и нежилых помещений;

дезинфекция;

мойка окон;

уборка на участке.

Достоинства:

опытные сотрудники;

умение работать с деликатными поверхностями и элитными вещами;

оперативное выполнение заказа;

контроль качества;

имущество страхуется;

безопасная бытовая химия, современное оборудование;

разовые заказы и долгосрочные контракты.

Недостатки: нет.

Колибри клининг

Сайт: https://colibri-cleaning-spb.ru/uborka-domov/uborka-kottedzhej/

Контакты: info@colibri-cleaning.ru





Не менее успешная и востребованная компания, которая выполняет клининговые работы на территории Петербурга и Ленинградской области. Сайт максимально информативный, можно получить всю необходимую информацию о ценах, алгоритме заказа, оказываемых услугах. В договоре прописываются пожелания заказчика, указывается ответственность за сохранность имущества. Персонал при приеме на работу проходит строжайший отбор, поэтому неприятные нюансы исключаются. Все сотрудники имеют достаточный опыт, проходят повышение квалификации. Помимо мытья полов, мебели можно заказать химчистку текстиля, кресел, диванов, мойку окон, другие процедуры. Стоимость уборки коттеджа зависит от площади, количества услуг, сложности работ. Она оговаривается предварительно и остается неизменной.

Основные услуги:

уборка домов, квартир;

клининг офисных и других нежилых помещений;

химчистка;

дезинфекция;

мойка окон.

Достоинства:

квалифицированные клинеры с большим опытом;

все необходимая техника;

использование сертифицированной химии;

работа строго по СанПиНу;

специальная система контроля качества;

гарантия сохранности имущества;

скидки, в том числе и на клининг коттеджа.

Недостатки: нет.

Сириус

Сайт: https://spb.siriusclean.ru/kliningovye-uslugi/uborka-chastnogo-doma/

Контакты: 8 (812) 214 23 76





Сотрудники этой компании регулярно проходят обучение, поэтому знают все об инновационной уборке помещений. Продолжительность клининга коттеджа зависит от типа процедур, площади, сложности работ. На поддерживающую уборку уйдет от 2 до часов, на генеральную – от 6 часов. Клинеры используют только безопасные моющие средства и современную технику. Прежде чем принять оплату, контроллеры убедятся, что заказчик полностью доволен выполненными работами. При необходимости будет назначена процедура исправления недостатков. Но это редкость, профессиональные клинеры с первого раза безупречно справляются с задачами.

Основные услуги:

клининг домов, элитных коттеджей, квартир;

уборка нежилых помещений;

дезинфекция;

мойка окон;

устранение запахов.

Достоинства:

строгие стандарты качества работ;

регулярное обучение персонала;;

скидки на услуги;

удобный сайт с качественной навигацией;

сервис-менеджер находится на связи постоянно.

Недостатки: нет.

Уборка Ву

Сайт: https://woo.works/home

Контакты: 7 812 495-63-79





Данная компания предлагает выполнить внимательную уборку коттеджа или квартиры. Дополнительно предоставляются услуги химчистки мебели и текстиля, мытье окон. Процедуры проводятся по специальной технологии с использованием современной бытовой химии. Консультации и расчет стоимости происходят онлайн. На этом этапе фото объекта высылаются через мессенджер, чтобы не осталось никаких сомнений и фронт работ верно оценили. Оплатить можно картой или наличными. Менеджеры находятся на связи ежедневно без выходных в рабочее время. Каждый заказ курирует технолог, который отвечает за качество уборки. После выполнения заказа при необходимости составляется видеоотчет.

Основные услуги:

клининг жилых помещений;

уборка офисов;

мойка оконных конструкций;

генеральная, поддерживающая уборка;

послеремонтные процедуры.

Преимущества:

клиентоориентированный сервис;

гарантия сохранности имущества;

контроль качества;

удобный сайт.

Недостатки: нет круглосуточной поддержки.

Зеленое яблоко

Сайт: https://greenapplespb.ru/uborka-kottedzhej/

Контакты: +7 (812) 938-36-86





Данная компания выполняет клининг любых помещений, в том числе и коттеджей. Перечень услуг не столь широк как у лидеров рейтинга, но все они выполняются на высоком уровне. Сервис работает круглосуточно, можно заказать уборку в любое время. Заказ осуществляется онлайн или по телефону.

Основные услуги:

генеральная уборка;

поддерживающие процедуры;

клининг после ремонта, пожара, потопа;

химчистка;

мойка окон и фасадов.

Преимущества:

ответственный персонал;

безвредные средства для уборки с эффективным составом;

профессиональная техника лучших брендов;

гарантии сохранности имущества.

Недостатки: нет.

Green Clean

Сайт: https://www.greencleann.ru/spb#calc

Контакты: 8 (800) 444-42-50, info@greencleann.ru





Сеть клининга представлена в нескольких городах, в том числе и Санкт-Петербурге. На рынке компания много лет, имеет большой опыт и отличную репутацию. В списке услуг уборка жилых и нежилых помещений. Также можно заказать помощь в переезде, клининг после него. Прием работы и оплата осуществляются только после одобрения клиента. Если выявлены недостатки, их устраняют или компенсируют часть стоимости.

Основные услуги:

генеральная уборка;

поддерживающий клининг;

промышленный клининг;

химчистка;

сухой туман;

озонирование;

мытье окон.

Преимущества:

большой выбор услуг;

возможность закрепить за собой постоянного клинера;

опытный персонал;

эффективная работа, оперативное выполнение заказа;

оплата за метраж, количество комнат не имеет значения;

предоставление скидок, акции.

Недостатки: нет.