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Арест Павла Дурова, приговор Чанпэну Чжао, преследование Ладо Охотникова как свидетельство новой реальности
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Бизнес — 11 Сентября 2024, 16:08
О новой реальности
Случилось то, что неизбежно должно было случиться – Павел Дуров арестован. Правда, собственно арест продолжался недолго, заключенного освободили под надзор полиции, предписав регулярно отмечаться в участке. Тем временем основателя Telegram обвиняют в соучастии в… далее идет списком торговля наркотиками, детская порнография и прочие не самые респектабельные статьи. Разумеется, ему ставится в вину отказ от сотрудничества со спецслужбами. Ну и попутно обвиняют в насилии по отношению к собственному ребенку. Возникает некое дежавю с кейсом Ассанжа, того, помнится обвиняли в изнасиловании, потом, правда это обвинение как-то позабылось, но зато нашлись новые.
Что вообще происходит в этом несчастном мире? Ничего особенного. Просто мы получили подтверждение, что все изменилось, и что привычный пейзаж за окном – это всего лишь мираж.
Все, что происходит, похоже на какую-то фантасмагорию. Только представьте, что обвинения строятся на том, что руководитель мессенджера и соцсети имеет наглость выступать за свободу слова. Особенно интересно подобные обвинения звучат во Франции, которая некогда ввела в политический лексикон понятия «свобода, равенство, братство».
В прекрасном новом мире требуется переопределение основных понятий. Прежде всего, это касается понятия «свободы». Как насчет свободы слова? Отчего-то нам казалось, что оно включает выражение мнений, в том числе тех, которые не одобряются спецслужбами. Нет?
Допустим, мы ошибаемся, и на самом деле все спецслужбы мира обеспокоены исключительно защитой прав и свобод всех людей планеты Земля… ну, или, по крайней мере, граждан своих стран.
Ладно, допустим, на свободу слова никто не покушается. Однако, утверждают, что в Телеграм общаются наркоторговцы, переговариваются террористы и жадные коммерсанты обходят санкции. И, конечно же, в этом виноват Павел Дуров. Почему? Потому что допустил и вовремя не написал донос спецслужбам или же не ответил на запросы спецслужб.
Это просто прекрасно.
На самом деле, сообщают, что Дуров отвечал на запросы, более того оставил контактные данные для спецслужб, и как утверждают, благодаря ему были предотвращены несколько терактов. Проблема в том, что он не ответил на все тысячи запросов.
Великолепная позиция – если не донес или вовремя не исполнил пожелания спецслужб, то автоматически становишься соучастником всех нехороших людей, ведущих переписку в принадлежащем тебе мессенджере.
Звучит абсурдно, однако, это – наша новая реальность, в которой нам предстоит жить. Было бы бессмысленно фокусироваться на деталях конкретного случая основателя Telegram или обвинять в несправедливых решениях власти Франции. Такая же ситуация могла произойти где угодно – в США, России, Китае… в любой стране. Конфликт – не между Дуровым и французским правосудием, он – глобальный, подводящий черту между старым и новым мирами.
Ключевое слово «контроль»
Мы можем долго рассуждать о справедливости ареста г-на Дурова, однако, проблема заключается вовсе не в ситуации, связанной с конкретным человеком, а в общем векторе развития нашей цивилизации.
Лет десять назад обвинение любого государства (разве что кроме Северной Кореи) в цензуре было бы воспринято как оскорбление. Сегодня это уже вовсе не оскорбление, а простая констатация факта. Разумеется, цензура таковой не называется. «Какая цензура, у нас всего лишь редакционная политика!»
Цензура может быть прямая, явная, связанная с «отменой» мнений, отличных от принятых официально, а может быть неформальной, когда альтернативные суждения начинают рассматриваться как антиобщественные и попросту неприличные. Для организации обоих вариантов цензуры необходим контроль информации, доводимой до социума.
Государства хотят контролировать информационную среду, исходя из своего понимания хорошего и плохого. Большинство мировых медиа вполне контролируемы. С одной стороны, можно выступать добрым спонсором редакций, с другой – организовывать запреты и блокировки. И между этими двумя противоположными полюсами есть множество промежуточных решений.
Когда мы говорим о государстве, то в реальности имеем в виду достаточно узкую группу элитариев, фактически использующих государство как собственный инструмент. Контроль информационной среды в конечном итоге абсолютно необходим для сохранения такой структуры власти. Раньше информационная монополия считалась признаком тоталитарных режимов (таких как СССР и Северная Корея), сейчас же все это переползает на страны, называющие себя демократическими.
«Контроль» становится базовым понятием современной системы управления. И контроль относится не только к прессе, должен контролироваться также бизнес. Если вы – владелец небольшого магазина, то интерес государства к вам ограничивается уплатой налогов. Если вам удалось организовать по-настоящему крупную компанию, то придется прислушиваться к мнению государства, точнее, к мнению персоналий, действующих от его имени. Если же вы решили вести независимую политику, то появляется реальный шанс близко познакомиться с правоохранительной системой. Действия государств стали предельно циничными – в этой области уже нет разницы между Россией, Китаем, США и Европой. Меняется риторика, но не методы. Играется одна и та же пьеса, поставленная в разных интерпретациях.
Напомним, что несколько лет назад в России преследовали Telegram Дурова, по тем же причинам, что и сегодня во Франции. В России дошли до блокирования Telegram, технически это сделать не получилось, поэтому, во избежание окончательного позора, довольно скоро от этой идеи отказались.
Пример оказался заразительным?
Павел Дуров, Чанпэн Чжао, Ладо Охотников и другие
В США последние пару лет озаботились тотальным контролем над инфраструктурой криптовалютного бизнеса. В качестве ударного инструмента выступила Комиссия по ценным бумагам (SEC). Тогда были инициированы судебные процессы практически над всеми крупными крипто-компаниями, возбудили уголовные дела против успешных менеджеров: Чанпэн Чжао (Binance), Ладо Охотников (Meta Force). В первом случае обвинения предъявляются при полном отсутствии потерпевших клиентов, в случае Ладо Охотникова обвинители… отказываются отстаивать свою позицию в суде, предпочитая общение через публикации обвинений на собственном сайте.
Сегодня речь идет не о политике, не о конкретной ситуации, не о правых и виноватых. Конфликт – не между Западом и Востоком, не между Севером и Югом, не между демократией и авторитаризмом, а между представляющими государства элитариями и независимыми компаниями.
Вы либо принимаете правила игры, либо становитесь мишенью для любых действий, направленных на ваше вразумление.
Павел Дуров отказался исполнять все пожелания спецслужб – и был арестован. Чанпэн Чжао сопротивлялся, в результате потерял компанию и оказался за решеткой. Ладо Охотников продемонстрировал независимость – и попал в черный список SEC.
Есть и противоположный пример – Tether публично объявил о полном сотрудничестве с властями США… и фактически получил карт-бланш на глобальную экспансию.
Кнут и пряник – политика возрастом в тысячелетия.
Нам продемонстрировали противоположные примеры. Проявил непослушание – получил проблемы, продемонстрировал лояльность – последует награда.
Лояльность – своеобразный слоган грядущего столетия.
И это свободный выбор каждого, согласиться с ним или нет.
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