12
сентября 2024
четверг
 
Главная  /  Бизнес  /  Покупка однокомнатной квартиры: что нужно знать?

Покупка однокомнатной квартиры: что нужно знать?

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 11 Сентября 2024, 22:47

Однокомнатная квартира - это отличный вариант для тех, кто только начинает свою жизнь самостоятельно или для тех, кто ищет недорогую альтернативу двум и трем комнатным квартирам. Однако, перед покупка однокомнатной квартиры нужно знать некоторые важные вещи, чтобы сделать правильный выбор.

1. Определитесь с бюджетом

Первый шаг при покупке однокомнатной квартиры - это определиться с бюджетом. Определите, сколько денег вы можете потратить на покупку квартиры, учитывая все сопутствующие расходы, такие как ремонт, мебель и коммунальные платежи. Не забудьте также учесть расходы на ипотеку, если вы планируете брать кредит.

2. Выберите район

Выбор района является очень важным фактором при покупке однокомнатной квартиры. Определите, какой район вам подходит больше всего, учитывая такие факторы, как близость к работе, школам, магазинам и общественному транспорту. Также обратите внимание на инфраструктуру района, уровень преступности и качество окружающей среды.

3. Оцените состояние квартиры

При осмотре квартиры обратите внимание на ее состояние. Проверьте наличие повреждений на стенах, потолке и полу, а также проверьте работу сантехники и электричества. Если квартира требует ремонта, учитывайте эти расходы при определении бюджета.

4. Изучите документы

Перед покупкой однокомнатной квартиры обязательно изучите все документы, связанные с недвижимостью. Убедитесь, что квартира принадлежит продавцу и что на ней нет обременений или арестов. Также проверьте, есть ли у квартиры все необходимые разрешения на строительство и документы, подтверждающие право собственности.

5. Подумайте о будущем

При покупке однокомнатной квартиры важно также думать о будущем. Если вы планируете семью или хотите в будущем расширить жилое пространство, подумайте о возможности перепланировки или расширения квартиры.

6. Найдите надежного риелтора

Наконец, при покупке однокомнатной квартиры очень важно найти надежного риелтора, который поможет вам в процессе покупки и защитит ваши интересы. Риелтор должен иметь лицензию и опыт работы в сфере недвижимости.

В заключение, покупка однокомнатной квартиры может стать отличным началом для вашей новой жизни. Но перед покупкой нужно тщательно взвесить все факторы и сделать правильный выбор



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  инновации  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  учителя  хоккей  церковь  школы  школьники  эрудиты 
  ﻿
Погода +19 +21
утром +18 +20 днем +24 +26

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 