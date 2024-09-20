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Для застройщиков Подмосковья запустили мультимедийного помощника
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 20 Сентября 2024, 12:24
Для застройщиков Подмосковья запустили нового мультимедийного помощника. Сервис доступен на региональном геопортале в личном кабинете. Об этом информирует пресс-служба Минжилполитики региона.
«Новая услуга обеспечит застройщикам региона удобный доступ к необходимой информации и инструментам для эффективного управления проектами. Помощник разработан для повышения качества предоставляемых услуг и максимального упрощения взаимодействия между девелоперами и госорганами Подмосковья. Функционал личного кабинета выстроен на основе пожеланий застройщиков, что делает его максимально полезным и актуальным», - говорится в сообщении.
Как это работает? Заходите на геопортал. Выбираете личный кабинет и авторизуетесь через ЕСИА.
Что в кабинете:
мой профиль — управление данными и обновление информацию о компании;
оповещения — уведомления об изменении статусов рассмотрения заявок, о подписании и доработке, о поступивших выписках из протокола заседания Градостроительного совета;
доступные услуги — заявки на получение услуг, заключенные соглашения и договора;
мои заявления — полный перечень всех заявок, направленных на получение услуг.
Кроме того, раздел включает список обязательств по договорам и соглашениям;
мои проекты — детализированная дорожная карта градостроительной концепции, которая позволяет планировать и контролировать все стадии строительства.
библиотека — все необходимые документы, образцы, инструкции и методические материалы, НПА, которые могут быть полезны застройщикам в их работе;
обратная связь — на связи менеджер Минжилполитики, которому можно задать вопросы и получить необходимые консультации.
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