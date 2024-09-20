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Резиденты индустриальных парков Подмосковья вложат 830 млрд рублей в проекты
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 20 Сентября 2024, 12:26
Подмосковные компании продолжают инвестировать в реализацию проектов на территории индустриальных парков, а также промышленно-логистических комплексов, включая площадки «Лайт индастриал». Объем инвестиций, заявленных резидентами индустриальных парков и промышленно-логистических комплексов, превышает 830 млрд рублей, информирует пресс-служба Мининвеста региона.
«Сегодня резидентами индустриальных парков и промышленно-логистических комплексов, включая площадки формата "Лайт индастриал" являются более 1 600 компаний. Общий объем заявленных инвестиций всех резидентов в реализацию проектов составляет 830 млрд рублей. На данный момент фактический объем инвестиций, уже осуществленных компаниями, составляет более 550 млрд рублей», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
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