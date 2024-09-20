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Жителям Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в лесах на 20–22 сентября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 20 Сентября 2024, 12:31
Двадцатого сентября на большей части территории Московской области ожидается V класс пожарной опасности, в Волоколамском и Клинском лесничествах — IV класс пожарной опасности. Об этом передает пресс-служба регионального Комлесхоза. «Двадцать первого и 22 сентября на большей части территории Московской области ожидается V класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — IV класс пожарной опасности. Сегодня и в ближайшие дни температура будет 13-20 градусов, ночью — 7-11С. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков», - говорится в сообщении. В случае обнаружения возгорания жителей просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.
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