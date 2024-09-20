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УФАС Подмосковья включит ООО «СТРОЙАРТСЕРВИС» в реестр недобросовестных поставщиков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 20 Сентября 2024, 12:34
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МКУ «Служба единого заказчика городского округа Коломна», в отношении ООО «СТРОЙАРТСЕРВИС» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, информирует пресс-служба ведомства.
«Согласно представленным сведениям Учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. В регламентированный срок Общество не представило Учреждению через оператора электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта, в связи с чем Учреждению поступило уведомление об уклонении Общества от заключения контракта на выполнение работ по устройству переходной площадки на территории г.о. Коломна в д. Борисовское», - говорится в сообщении.
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