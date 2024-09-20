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Подмосковные дороги загружены на 6 баллов в четверг вечером
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 20 Сентября 2024, 12:42
В четверг вечером загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов. Об этом информирует пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Ленинградском, Киевском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском, Ярославском, Рязанском, Щелковском, Боровском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов», - говорится в сообщении.
Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
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